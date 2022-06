Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta a présenté une vision de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir des casques d'écoute avec un concept d'un casque mince utilisé à des fins de formation.

L'entreprise a publié sur son site une page intitulée "L'impact du Metaverse", sur laquelle elle déclare qu'elle "...construit des choses incroyables pour le Metaverse". Ces choses incluent la technologie permettant de connecter les gens à de nouvelles expériences virtuelles. Ces expériences incluent la formation immersive, comme permettre à un chirurgien de pratiquer une opération complexe en réalité virtuelle.

Dans la vidéo ci-jointe, on voit un chirurgien stagiaire portant un casque futuriste ultraplat, beaucoup plus élégant que le Meta Quest 2 et apparemment beaucoup plus avancé que le Project Cambria.

En plus du casque, il porte également de minuscules dispositifs ressemblant à des dé à coudre sur tous ses doigts, vraisemblablement pour suivre le bout des doigts et traduire les mouvements en RV.

Il s'agit probablement de futures versions plus avancées des gants haptiques que la société a déjà présentés. Bien que ceux-ci soient clairement beaucoup plus futuristes et peu susceptibles d'être une réalité de sitôt.

Naturellement, il ne s'agit que d'un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la RV et du métavers, et non de quelque chose que la société est susceptible de produire pour le moment. D'après ce que nous pouvons dire, l'objectif est de créer des expériences variées pour tous, des formations pour les employés, des expériences éducatives pour les étudiants et des aventures immersives pour nous aider à échapper à la réalité.

Nous sommes certainement enthousiastes à l'idée d'un avenir où la RV sera simplifiée, sans câbles ni attaches pour restreindre vos mouvements, et où le suivi des mains et des doigts en temps réel vous donnera une sensation "réelle" du monde de la RV. Des choses passionnantes à venir.

Écrit par Adrian Willings.