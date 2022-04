Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de son Quest Gaming Showcase annuel, Meta a révélé l'arrivée d'un nouveau jeu intéressant sur son casque Quest 2: un titre multijoueur Ghostbusters VR.

Le jeu a fait l'objet d'une bande-annonce rapide destinée à donner une idée du genre de manigances en coopération qu'il pourrait offrir, que vous pouvez regarder ci-dessous.

nDreams, le studio de développement derrière le projet, a une certaine expérience de la RV après avoir créé Far Cry VR : Dive Into Insanity, une expérience qui vous ramenait dans le monde de Vaas, le méchant emblématique de Far Cry 3.

Ce nouveau jeu sera cependant plus ambitieux, notamment parce que vous pourrez jouer en ligne avec vos amis dans le nouveau décor de San Francisco.

Il y aura apparemment une campagne assez longue à laquelle vous pourrez jouer en solo ou avec des amis, plutôt que des modes compétitifs, ce qui nous semble intéressant. Nous devrons attendre pour en savoir plus, car la bande-annonce ne contient pas de véritable gameplay.

Il n'y a pas non plus de date de sortie, même vague, ce qui signifie qu'il faudra peut-être attendre un peu avant de pouvoir y jouer. Lorsque ce sera le cas, ce sera uniquement sur la nouvelle génération de Quest 2, et non sur le Quest original.

Écrit par Max Freeman-Mills.