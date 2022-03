Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta a dévoilé un plan pour permettre aux parents de mieux contrôler ce que leurs enfants peuvent et ne peuvent pas faire sur ses casques VR, ce qui, espérons-le, facilitera la régulation de ce qu'ils font.

Les contrôles sont tous destinés aux parents d'enfants âgés de 13 ans et plus, car il s'agit techniquement de l'âge recommandé le plus bas pour utiliser régulièrement l'un des casques Meta en premier lieu.

Ils incluent la possibilité entrante de définir un verrouillage par mot de passe sur des applications et des jeux spécifiques que vous souhaitez garder en quarantaine, ainsi que la possibilité d'empêcher les comptes plus jeunes de télécharger du contenu classé par âge à partir de la vitrine pour jouer.

Cette dernière option se produira automatiquement, comme vous l'espérez, tandis que les parents pourront les remplacer dans des cas spécifiques s'ils le souhaitent, y compris après que leur enfant ait demandé à être autorisé à utiliser une application ou un jeu en particulier.

Les parents recevront également un nouveau tableau de bord sur l'application pour smartphone Oculus pour vérifier ce que leur adolescent a fait, y compris le temps qu'il a passé dans le casque.

Une façon de contourner les blocages serait d'utiliser Oculus Link pour accéder au contenu d'un PC, mais les parents pourront également désactiver cette fonctionnalité, c'est donc une offre assez complète à première vue.

Les changements devraient bientôt commencer à être déployés sur les appareils Quest, mais nous n'avons pas de date exacte à laquelle ils seront tous en ligne. C'est quand même un sens de la marche rassurant.

Écrit par Max Freeman-Mills.