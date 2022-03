Vous pourrez bientôt suivre vos statistiques de fitness Oculus dans Apple Health et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta a annoncé que vous pourrez bientôt suivre plus facilement votre activité physique depuis votre casque Meta Quest 2 via votre téléphone.

La société sait que de nombreuses personnes utilisent leur casque Quest 2 pour rester en forme. Brûler des calories dans divers jeux et expériences à haute intensité comme FitXR, Supernatural, Lifeboxer et Beat Saber. Ces mêmes utilisateurs veulent également garder une trace du temps qu'ils ont passé dans les expériences, du nombre de calories qu'ils ont brûlées et des progrès généraux.

Ces données sont disponibles via le tracker Oculus Move, mais elles sont à l'intérieur du casque et ne sont pas facilement disponibles ailleurs. Cela est sur le point de changer car le mois prochain, vous pourrez accéder à ces données de plusieurs manières, notamment via Apple Health .

Tout d'abord, vous pourrez connecter votre application Oculus Move à l' application mobile Oculus . À partir de là, vous pourrez ensuite synchroniser vos statistiques, y compris les données d'entraînement, les calories brûlées et le temps passé en VR. Vous pouvez ensuite voir ces statistiques sur votre téléphone et les comparer plus facilement avec d'autres activités.

Les utilisateurs d'iOS pourront également synchroniser ces données avec l'application Apple Health, puis suivre facilement les progrès sur n'importe quel Apple iPhone , iPad ou Apple Watch sans les saisir manuellement.

La société a clairement indiqué que tout cela est opt-in. Ainsi, vous ne partageriez pas soudainement vos données de fitness avec Facebook, Instagram et vous devrez choisir de les lier à Apple Health.

Si vous cherchez à vous amuser et à vous mettre en forme en réalité virtuelle, il existe de nombreuses suggestions :

Écrit par Adrian Willings.