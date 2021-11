Obtenez de superbes jeux Quest avec jusquà 50 % de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un casque Meta Quest et que vous attendez une bonne affaire, cest le moment car il y a des offres qui valent la peine dêtre examinées pour les prochains jours.

Au Meta Quest Store (anciennement connu sous le nom dOculus Store), il y a une vente Black Friday jusquau 28 novembre avec des remises allant jusquà 50 % .

Comme nous lavons couvert lautre jour, vous pouvez actuellement obtenir une quête 2 avec un bon de 50 £ / 50 $ de divers endroits, y compris Amazon. Si vous préférez avoir des jeux, vous pouvez actuellement obtenir un Quest 2 avec un crédit de jeu de 50 £ / 50 $ directement sur le site officiel.

Vous trouverez ci-dessous certains de nos jeux préférés de la vente. Ceux que nous avons essayés que nous recommandons fortement.

Superhot VR - économisez 20% Superhot VR ne ressemble à aucun autre jeu VR auquel vous avez joué auparavant. Complètement agréable et maintenant une véritable aubaine aussi. Voir l'offre

Trover sauve lunivers - économisez 41% Trover Saves the Universe nest certainement pas pour les feintes. Mais cest hilarant. En attendriez-vous moins des créateurs de Rick et Morty ? Voir l'offre

Be sure to check the rest of the store for even more deals as there are plenty of games on offer.