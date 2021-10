Oculus Quest Pro fuit avant Facebook Connect

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons récemment eu quelques taquineries dOculus sur les prototypes de casques VR sur lesquels la société travaille. Maintenant, la prochaine version de la société pourrait avoir été divulguée.

Il est suggéré que cette fuite montre lOculus Quest Pro. Un casque que nous attendions depuis un moment. Les fuites ressemblent également remarquablement au prototype de casque qui a été taquiné par le vice-président de Facebook de VR Andrew Bosworth plus tôt ce mois-ci .

Il est logique que nous commencions à voir des fuites apparaître car nous nous attendons à entendre un certain nombre dannonces différentes dOculus et de Facebook lors de Facebook Connect plus tard ce mois-ci.

Les taquineries du nouveau casque Quest sont venues de l utilisateur de Twitter Bastian qui a publié un certain nombre de vidéos qui semblent montrer les expériences basées sur les avatars que nous pouvons voir en VR avec le nouvel appareil.

Quest Pro / Seacliff [fil]



trouvé par Samulia dans le firmware Seacliff pic.twitter.com/0pGODx2HCp – Bastian :D (@Basti564) 24 octobre 2021

Ces vidéos semblent être des démonstrations légitimes de lexpérience utilisateur lors de lutilisation du casque dans divers paramètres. Le premier montre un utilisateur personnalisant son avatar, puis, plus intéressant encore, voyant ses mouvements imités avec précision par lavatar également.

La seconde semble montrer un utilisateur manipulant un nouveau style de contrôleur Oculus pour interagir avec le monde virtuel.

Vous remarquerez que ce nouveau contrôleur semble ne pas avoir la bague de suivi qui apparaissait auparavant sur les contrôleurs Oculus Rift et Oculus Quest. Des images réelles de ces contrôleurs ont également été divulguées en ligne récemment . Ces deux fuites se confirment donc au moins lune lautre.

Les autres vidéos semblent montrer de manière intéressante ces contrôleurs assis sur une sorte de station de chargement sans fil et utilisés pour des tâches de productivité. Tandis quune autre vidéo montre des joueurs jouant ensemble à Beat Saber, puis se rendant dans un cinéma virtuel pour regarder du contenu ensemble.

Il semble que beaucoup de choses intéressantes se passent avec Oculus et nous espérons en savoir plus sur ce nouveau casque potentiel sur Facebook Connect le 28 octobre.