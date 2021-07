Facebook envisage peut-être dintégrer les entraînements Oculus VR dans Apple Health

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de ses casques Oculus VR dintégrer des données dentraînement avec Apple Health .

Selon un rapport de Bloomberg , le code découvert dans lapplication Oculus par un ancien développeur iOS indique que le géant de la réalité virtuelle cherche à aider les utilisateurs à enregistrer les données de la plate-forme de fitness Oculus Move.

Cela impliquerait des mesures telles que les calories brûlées et les minutes dexercice des jeux pris en charge, le code faisant référence à la possibilité pour lutilisateur dafficher les données dentraînement sur un casque précédemment enregistré dans Apple Health.

Cest toute linformation disponible pour le moment, mais le fait que Facebook et Oculus envisagent ce genre de fonctionnalité en interne nest guère surprenant, compte tenu du récent lancement dOculus Move.

Ce serait également une prochaine étape naturelle, rejoignant les nombreux appareils et applications tiers déjà capables de se synchroniser avec le centre de santé dApple.

Toute intégration potentielle avec Apple Health nest en aucun cas garantie, bien sûr, même avec du code faisant allusion à son arrivée, mais cest une petite fonctionnalité qui aiderait à améliorer et à légitimer la plate-forme Move.

Alors que la plate-forme en est à ses débuts et trouve toujours le soutien dun large éventail de jeux, le fitness est de plus en plus considéré par les géants de la réalité virtuelle tels que Oculus et Vive comme la prochaine frontière à conquérir.

Le HTC Vive Air - un concept de casque VR axé sur le fitness - a récemment fuité, certains éléments de conception devant figurer dans les futurs modèles.

Il reste naturellement à voir si Oculus empruntera une voie similaire avec son matériel, mais il est déjà clair quil cherche à continuer avec les fonctionnalités liées au fitness dans son logiciel.