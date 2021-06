Oculus Quest obtient également une prise en charge sans fil pour les jeux PC VR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En avril, Oculus a annoncé quil ajoutait la prise en charge sans fil d Oculus Link au Quest 2 . Ce qui signifiait que les utilisateurs pouvaient jouer à des jeux PC VR sans fil.

Connue sous le nom d Air Link , cette nouvelle fonctionnalité était simplement ajoutée via une mise à jour logicielle et donnerait aux joueurs la même liberté de mouvement quils connaissent et aiment avec leur Quest 2, mais avec lavantage supplémentaire de jouer à une plus grande bibliothèque de jeux.

Maintenant, il semble quOculus va également déployer ce même support pour le Quest original .

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, la confirmé dans un article sur Facebook où il montrait dautres mises à jour à venir pour le Quest via la version 30 du logiciel.

Cette mise à jour va apparemment améliorer le bureau infini et rendre la quête plus polyvalente pour ceux qui cherchent à lutiliser pour le travail et le multitâche.

Sous ce message, le chef de Facebook a également confirmé que "Air Link pour Quest 1 arrive aussi..." mais na pas dit plus sur le temps quil faudrait pour que cette mise à jour arrive.

Encore des nouvelles passionnantes pour tous ceux qui ont le bon équipement pour lessayer. Avec Air Link pour le Quest 2, Oculus a noté que vous auriez besoin dun "réseau Wi-Fi solide et sécurisé" pour la meilleure expérience et idéalement pour être à moins de 20 pieds de votre routeur. La société a également noté que vous auriez besoin dune machine de jeu décente pour obtenir les meilleurs résultats du casque et même dans ce cas, cette expérience ne serait pas aussi bonne que de lutiliser câblé. Cela dit, cela devrait être une expérience brillante qui vaut la peine dêtre essayée.

Écrit par Adrian Willings.