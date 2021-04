La mise à jour Oculus Quest 2 vous permettra bientôt de jouer à des jeux PC VR sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez pu jouer à des jeux PC VR sur l Oculus Quest 2 pendant un certain temps avec Oculus Link, mais vous pourrez bientôt le faire sans fil également.

Dans un article de blog officiel, Oculus a annoncé un certain nombre de changements intéressants à venir sur lOculus Quest 2 via une mise à jour logicielle. Ceux-ci incluent la prise en charge native du taux de rafraîchissement de 120 Hz, une nouvelle fonctionnalité "Infinite Office" et, plus intéressant encore, le mode de jeu sans fil sur PC.

Oculus Air Link, comme on lappelle, permettra aux propriétaires dOculus Quest 2 de jouer sans fil à des jeux compatibles Oculus Rift, sans avoir besoin dêtre directement connectés à un PC de jeu. Cela signifie que vous aurez toujours lexpérience joyeuse du jeu en VR sans fil, mais que vous pourrez jouer à un catalogue de jeux beaucoup plus large.

Oculus Air Link sera un mode expérimental pour démarrer la quête 2 et vous devrez exécuter la v28 du logiciel à la fois sur votre PC et sur la quête 2 pour pouvoir lutiliser. Ensuite, vous pouvez accéder aux jeux PC VR via Wi-Fi.

Oculus note que vous aurez besoin dun "réseau Wi-Fi solide et sécurisé" pour la meilleure expérience et idéalement pour être à moins de 20 pieds de votre routeur. Le PC de jeu auquel vous êtes connecté doit également être à la hauteur. Comme vous vous en doutez, il est également préférable dutiliser la configuration filaire Oculus Link pour des visuels de la plus haute fidélité possible, mais cest bien davoir le sans fil en option.

La société affirme quOculus Air Link sera déployé «bientôt». Pour y accéder, vous devrez télécharger et installer l application Oculus sur votre PC . Ensuite, allez dans les paramètres de lapplication, cliquez sur Paramètres bêta et cliquez pour basculer Air Link. À lintérieur du casque, accédez aux paramètres, accédez aux paramètres expérimentaux, puis activez Air Link là aussi.

Parallèlement au jeu sans fil Oculus Air Link, Oculus déploie également dautres mises à jour.

Il sagit dune nouvelle fonctionnalité conçue pour faciliter le travail en VR tout en étant productif. Plus tôt cette année, la société a rendu possible lutilisation de souris Bluetooth dans VR, maintenant avec Infinite Office, vous pourrez également utiliser votre clavier.

Ceci est une autre fonctionnalité expérimentale à venir qui vous permettra de créer une version virtuelle de votre bureau dans VR. Comme la mise à jour précédente qui vous permet de cartographier votre canapé en VR , la mise à jour Infinite Office vous permettra de garder le bureau dans le cadre de votre espace limite afin que le casque sen souvienne.

Oculus sest également associé à Logitech pour permettre aux utilisateurs daccéder également aux claviers en VR. Le Logitech K830 est le premier clavier compatible Quest 2 sur lequel les utilisateurs pourront sasseoir et travailler. Encore une fois, il sagit dun paramètre expérimental que vous devrez activer, mais sinon, cela devrait faciliter lutilisation du casque pour bien plus que simplement jouer.

Au lancement, lOculus Quest 2 avait un taux de rafraîchissement de 72 Hz. Cela a changé plus tard lorsque la société a déployé la prise en charge de 90 Hz dans lenvironnement domestique, puis la également activée pour les développeurs. Maintenant, le support 120Hz arrive.

Lorsque la mise à jour arrivera, les utilisateurs pourront activer le mode de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz dans les fonctionnalités expérimentales. Les développeurs devront ensuite inclure une prise en charge dans leurs propres jeux. Les jeux qui fonctionnent à des fréquences dimages plus élevées, avec des mouvements rapides et rapides en verront le plus grand avantage. Cela devrait donc être un autre ajout fantastique au casque.

Toutes ces mises à jour se déploient "progressivement" selon le message officiel, donc cela peut prendre un certain temps avant quil napparaisse sur votre casque, mais de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.

Écrit par Adrian Willings.