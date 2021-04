Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oculus, propriété de Facebook, a annoncé quil accueillera le premier "Oculus Gaming Showcase" en avril, qui présentera "des images inédites de certains jeux inédits et quelques surprises en magasin". Voici comment regarder la vitrine vous-même en ligne, plus à quoi sattendre de lévénement.

La vitrine du jeu Oculus débutera à 15 heures (heure du Pacifique) le 21 avril 2021.

Voici quelques heures locales différentes pour référence:

USA Ouest: 15h PT

15h PT Est des États-Unis: 18 h HE

18 h HE Londres: 23h

23h Paris: 12h (22 avril)

12h (22 avril) Tokyo: 7h (22 avril)

7h (22 avril) Delhi: 3 h 3 (22 avril)

3 h 3 (22 avril) Pékin: 6h (22 avril)

La vitrine du jeu Oculus sera diffusée sur Twitch , Facebook et YouTube. Nous intégrerons le flux ci-dessus lorsquil sera disponible.

Facebook a taquiné que nous entendrons les développeurs de Cloudhead Games, Ready At Dawn et ILMxLab - et ils partageront des nouvelles liées à Pistol Whip, Lone Echo II et Star Wars: Tales from the Galaxys Edge. Lévénement exclusivement numérique devrait comporter une liste dannonces sur les jeux Oculus VR.

Gardez à lesprit quOculus propose lun des meilleurs systèmes VR disponibles. L Oculus Quest 2 est également lun des casques VR les plus abordables. Il est sans fil et na pas besoin dun PC pour fonctionner, mais il contient toujours suffisamment de matériel pour jouer à certains des grands jeux VR . La VR sans fil est glorieuse et vous donne beaucoup de liberté. Dautres points forts tels que le suivi manuel, le suivi à lenvers (ce qui signifie pas de capteurs externes), les caméras relais et un système de gardien intelligent rendent Quest 2 incroyablement amusant.

De superbes graphismes, un son superbe et la possibilité de se connecter et de jouer plus avec Oculus Link rendent Quest 2 encore plus spécial.

Écrit par Maggie Tillman.