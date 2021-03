Un Oculus Quest Pro est-il à lhorizon?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a pas longtemps que l Oculus Quest 2 a été lancé, mais il semble maintenant quil puisse y avoir des allusions à un nouveau casque plus puissant à un moment donné.

Lors dune session Instagram AMA (Ask Me Anything), le vice-président de la réalité augmentée et virtuelle de Facebook, Andrew Bosworth, a taquiné lexistence potentielle dun nouvel Oculus Quest Pro amélioré.

Quand un observateur a posté une question qui disait "Pourquoi Oculus ne peut-il pas fabriquer un casque à 600 $ et mettre les meilleures spécifications comme Quest Pro 3 etc plz" Bosworth a répondu en disant "Quest Pro, hein? Intéressant", avant de faire un clin dœil à la caméra.

Bien que ce ne soit pas une confirmation solide dun nouveau casque, il nest pas trop déraisonnable de croire que cest une possibilité. Après tout, il semble que lOculus Quest 2 ait assez bien réussi.

Sans surprise, étant donné que cest lun des moyens les plus pratiques de jouer à de très bons jeux VR sans avoir besoin d un PC de jeu dédié ou des tracas de caméras de suivi externes.

Malgré cela, le Quest 2 na pas le dernier et le meilleur processeur Qualcomm Snapdragon sous le capot et il pourrait être considérablement amélioré avec du matériel plus moderne.

Lajout de matériel plus sophistiqué est une autre question qui a également surgi dans la session AMA. Lorsquun autre utilisateur a posé des questions sur la possibilité dune technologie de suivi oculaire à lavenir, Bosworth a clairement indiqué que Facebook lexaminait depuis un certain temps. Il a également déclaré que "... cest quelque chose que nous allons intégrer dans un futur casque" et a noté quil pourrait être utilisé pour "... améliorer considérablement les performances en ne rendant que les choses qui sont dans le champ de vision de la fovéa."

Des trucs intéressants en effet.

Avec la récente confirmation par Sony du casque PSVR 2 , il semble que la concurrence sintensifie également. Cela signifie quil y a de nombreuses raisons pour lesquelles Facebook ne se repose pas sur ses lauriers. Cela incite également les développeurs de jeux à continuer à produire davantage de contenu à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.