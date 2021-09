La sortie de lOculus Quest Pro approche-t-elle ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oculus met régulièrement à jour l Oculus Quest 2, mais il semble maintenant quil puisse y avoir des indices sur un nouveau casque VR plus puissant à venir à un moment donné.

En mars, lors dune session Instagram AMA (Ask Me Anything), le vice-président de la réalité augmentée et virtuelle de Facebook, Andrew Bosworth, a évoqué lexistence potentielle dun nouvel Oculus Quest Pro amélioré.

Lorsquun observateur a posté une question qui disait "Pourquoi Oculus ne peut-il pas fabriquer un casque à 600 $ et mettre les meilleures spécifications comme Quest Pro 3 etc plz" Bosworth a répondu en disant "Quest Pro, hein? Intéressant", avant de faire un clin dœil à la caméra.

Nous avons maintenant plus dindices sur les plans de Facebook dans le dernier firmware Oculus Quest V32. Lutilisateur de Reddit Reggy04 a analysé ce firmware et a découvert des pépites intéressantes enfouies dans le code. Cela inclut non seulement les mentions de lOculus Quest Pro par son nom, mais également un certain nombre dautres fonctionnalités intéressantes du futur casque.

Ces indices suggèrent que le Quest Pro aura un certain nombre daméliorations de capteur. Cela inclut un nombre accru de capteurs pour des choses comme le suivi des mains et des doigts. Il y a aussi la promesse de capteurs de suivi oculaire qui permettront des choses comme un rendu fovéal et une navigation plus conviviale.

Comme si cela ne suffisait pas, il semble quOculus travaille également sur la technologie de suivi du visage pour le Quest Pro. Cette technologie sera capable de suivre votre sourire, vos expressions de colère, vos froncements de sourcils, vos regards surpris et plus encore. Le code du micrologiciel fait allusion à létalonnage par lutilisateur de ces actions pour permettre au casque de comprendre le visage de lutilisateur, cest donc certainement une vue intéressante de ce qui sen vient.

Plus loin dans le code, on trouve également une mention de lentilles coulissantes qui peuvent suggérer que le Quest Pro aura un réglage de la distance interpupillaire (IPD) au niveau matériel plutôt quun réglage logiciel. Avec une mention du réglage de la profondeur de lobjectif aussi.

Bien que ce ne soit guère la confirmation officielle dun nouveau casque, il nest pas déraisonnable de croire que cest une possibilité. Après tout, il semble que lOculus Quest 2 ait eu beaucoup de succès.

Sans surprise, étant donné que cest lun des moyens les plus pratiques de jouer à de très bons jeux VR sans avoir besoin d un PC de jeu dédié ou des tracas de caméras de suivi externes.

Avec la récente confirmation par Sony du casque PSVR 2 , il semble que la concurrence sintensifie également. Cela signifie quil y a de nombreuses raisons pour que Facebook ne se repose pas sur ses lauriers. Cela incite également les développeurs de jeux à continuer à produire davantage de contenu à lavenir.