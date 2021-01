Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oculus a annoncé quil prévoyait de déployer deux des fonctionnalités les plus demandées pour l Oculus Quest 2 . Cela inclut à la fois la connexion multi-utilisateur et la possibilité de partager des applications sur un seul appareil.

Lidée ici est que si vous possédez une quête 2 et que vous souhaitez la partager avec dautres personnes de votre foyer, vous pourrez ajouter des comptes secondaires pour séparer les réalisations, la progression du jeu et plus encore.

Cette nouvelle mise à jour sera initialement disponible en tant que fonctionnalité expérimentale dans le courant du mois de février et vous devrez laccepter si vous souhaitez lessayer. Oculus note quil prévoit de le déployer aux propriétaires de lOculus Quest original à une date ultérieure.

Oculus explique que pour que plusieurs utilisateurs puissent jouer sur une seule quête 2, le propriétaire principal devra autoriser les comptes supplémentaires. Jusquà trois utilisateurs supplémentaires pourraient avoir accès au jeu sur le Quest 2 de cette manière.

Lun des points forts de cette configuration est que lutilisateur principal pourra également choisir de partager son contenu avec les autres utilisateurs du casque. Cela ne fonctionne pas dans les deux sens, car les utilisateurs supplémentaires ne peuvent pas partager leur contenu avec lutilisateur principal ou dautres utilisateurs du casque, même sils ont acheté ce contenu sur ce casque. Mais au moins, vous pourrez jouer à des jeux sans gâcher les points de sauvegarde des autres.

Cest la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle est que chaque utilisateur supplémentaire devra se connecter avec son propre compte Facebook individuel pour pouvoir utiliser le système de connexion multi-utilisateur.

Lexigence de connexion Facebook est déjà un reproche pour beaucoup, donc cela pourrait être plus salé pour cette blessure, mais John Carmack, le directeur technique dOculus a récemment indiqué clairement que ce système de connexion ne change pas:

La connexion FB ne disparaît pas. Compte tenu du climat, je ne mattends pas à ce que les gens le croient, mais FB est extrêmement sérieux au sujet de la vie privée. Il faudra probablement une décennie, comme avec la renaissance de la sécurité de Microsoft, pour quil soit vraiment reconnu par le public. - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 11 janvier 2021

Il a également déclaré quil y aurait de nombreuses mises à jour logicielles pour Quest 2 à améliorer à lavenir, il y a donc beaucoup à attendre.

La mise à jour devrait sortir le 13 février.

Écrit par Adrian Willings.