Cest peut-être le meilleur accessoire Quest 2 que vous puissiez acheter

(Pocket-lint) - L Oculus Quest 2 est génial, mais la durée de vie de la batterie ne lest pas et le branchement pour charger est un problème. Il est fort probable que lorsque vous nutilisez pas votre superbe casque VR sans fil, vous le branchez prêt pour la prochaine session de jeu.

Anker a publié une station de chargement qui non seulement simplifie la tâche de garder votre Quest 2 prêt pour laction, mais aide également à garder les contrôleurs pleinement actifs. De plus, il sert également de petit endroit agréable pour ranger votre casque lorsquil nest pas utilisé.

Le bien nommé Charging Dock pour Oculus Quest 2 , a apparemment été lancé, mais il est tellement demandé quil est déjà en rupture de stock et marqué comme pré-commande à la place.

Le paquet est livré avec des piles rechargeables pour les contrôleurs et de nouveaux couvercles de batterie personnalisés, ce qui signifie que vous navez pas besoin de remplacer constamment les piles AA dans les contrôleurs afin de continuer à jouer. Glissez-les simplement dans le dock et donnez-leur un coup de pouce prêt pour la prochaine fois.

La station daccueil dispose également dun connecteur USB-C magnétique pour gérer également le port de charge du casque Quest 2. Déposez le casque dans la station daccueil et ce connecteur se mettra en place pour remettre le casque en place. Anker dit que vous pouvez vous attendre à une charge complète du casque et des contrôleurs en deux heures et demie.

Écrit par Adrian Willings.