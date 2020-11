Les mises à jour dOculus Quest 2 ajoutent une prise en charge native de 90 Hz, un suivi des calories et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque l Oculus Quest 2 a été lancé pour la première fois, on nous a dit que ce casque VR prendrait en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz à un moment donné.

Oculus a maintenant annoncé quune mise à jour est disponible pour le casque, qui ajoute une prise en charge native de 90 Hz sur lensemble de la plate-forme. Cela signifie que tant que les développeurs de jeux le prennent en charge, vous pouvez obtenir des expériences visuelles plus fluides avec ce casque sans fil que le Quest original.

Oculus dit que les premiers jeux à obtenir ces mises à jour comprendront SUPERHOT , Echo VR , Beat Saber , Vacation Simulator , Job Simulator , Racket: Nx et Space Pirate Trainer . Dautres suivront également à lavenir.

Virtual Desktop vous permettra de jouer à des jeux PC VR sur lOculus Quest 2 à 90 Hz

Meilleurs jeux Oculus Quest et Quest 2: Les meilleures expériences à posséder pour ces casques VR sans fil

Comme promis précédemment, Oculus Link sort également de la version bêta avec un support amélioré. Lorsque vous branchez votre casque Oculus Quest 2 à un PC de jeu compatible VR, vous pourrez apprécier «une variété daméliorations de la qualité visuelle» qui incluent des options de taux de rafraîchissement améliorées (72 Hz, 80 Hz et 90 Hz).

Bien sûr, la liberté sans fil du Quest 2 le rend idéal pour les jeux de fitness (brûler des calories est facile avec des jeux frénétiques comme FitXR, Beat Saber et les différents tireurs de zombies). Et si vous avez utilisé votre Quest 2 pour rester en forme, vous serez heureux dapprendre quil existe maintenant un nouveau tracker de fitness au niveau du système qui vous permet de suivre depuis combien de temps vous êtes actif et combien de calories vous avez. brûlé dans tous les jeux et applications.

Beaucoup de bonnes nouvelles pour les propriétaires de Quest 2.

Écrit par Adrian Willings.