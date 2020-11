Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sangle Elite pour l Oculus Quest 2 est censée être une amélioration de confort par rapport à la configuration standard de la sangle, mais certains utilisateurs ont signalé que la sangle se cassait. Il existe un certain nombre de rapports sur Reddit et ailleurs avec des utilisateurs se plaignant de la rupture de la sangle Elite Strap et Elite Battery .

Oculus semble avoir remarqué ces problèmes et les personnes qui ont précommandé le bracelet reçoivent maintenant des e-mails leur indiquant que leur commande a été retardée:

«Nous vous informons que nous ne serons pas en mesure dexpédier votre sangle Quest 2 Elite avec batterie et étui de transport avant la date dexpédition estimée. Nous étudions certains rapports sur la qualité des clients et, bien que nous pensons que cela affecte un très petit pourcentage daccessoires Elite Strap, il est important pour nous que nous fournissions toujours à nos clients lexpérience de la plus haute qualité possible avec nos produits, nous avons donc temporairement interrompu lexpédition de linventaire depuis nos centres de distribution pendant que nous examinons cela ... "

La société dit quelle pense que ce problème naffectera quun petit nombre dunités, mais quelle prend des mesures pour sassurer que les utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience possible. Les commandes sont annulées et les deux versions du bracelet Elite sont actuellement marquées comme "non disponibles" sur la boutique Oculus .

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe ici.

Écrit par Adrian Willings.