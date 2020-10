Certains propriétaires dOculus Quest 2 ne peuvent pas utiliser de casque en raison des interdictions de Facebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des conditions requises pour être propriétaire d Oculus Quest 2 est que vous avez maintenant besoin dun compte Facebook pour vous connecter et utiliser votre appareil VR. Cela pose déjà des problèmes, semble-t-il, car certains utilisateurs signalent que leurs comptes Facebook ont été bloqués, interdits ou désactivés, les empêchant dutiliser Quest 2.

En août, Oculus a annoncé que les comptes Facebook seraient une exigence obligatoire pour le nouveau casque. Même les propriétaires actuels dOculus devraient migrer vers lutilisation de Facebook comme connexion avant le 1er janvier 2023. Beaucoup se sont plaints de cette exigence, en particulier ceux qui sont troublés par le passé troublé de Facebook .

Lorsque nous avons mis la main sur Quest 2 pour la première fois, Oculus tenait à souligner que la société sattendait pleinement à ce que les gens sinscrivent à un nouveau compte Facebook et nutilisent jamais ce compte de la manière standard. En dautres termes, il suffit dutiliser Facebook pour répondre aux exigences de connexion, mais pas pour se connecter avec des amis ou partager des actualités entre eux.

Maintenant, il semble que certains utilisateurs (qui font probablement exactement cela) soient pénalisés pour cela. Quil sagisse de réactiver danciens comptes ou den créer de nouveaux, certains trouvent ces comptes désactivés.

Les utilisateurs de Reddit et Twitter se sont plaints de la désactivation de leurs comptes, même lorsquils utilisent leurs vrais noms et les détails appropriés. Plutôt quune fausse poignée, qui est désapprouvée par Facebook et peut entraîner ce type daction.

De manière inquiétante, lavertissement désactivé indique également que Facebook ne bougera pas non plus, déclarant "Nous avons déjà examiné cette décision et elle ne peut pas être annulée". Cest certainement une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui viennent de débourser un nouveau casque Quest 2 et ne peuvent pas lutiliser.

Cependant, il convient de noter quil existe en fait un processus dappel que vous pouvez suivre, mais vous devrez envoyer une preuve photographique de votre identité, comme une copie de votre permis de conduire.

Oculus est également conscient du problème et sefforce de le résoudre.

La société sest tournée vers Twitter et ailleurs pour informer les utilisateurs quelle sefforce de résoudre le problème et vous informe que si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez soumettre un ticket dassistance pour obtenir de laide .

Nous savons quun petit nombre de clients ont des difficultés à utiliser Quest 2 avec leurs comptes Facebook. Si vous êtes lun des rares à avoir du mal à vous installer, nous sommes prêts et disponibles pour vous aider. Contactez simplement et démarrez un ticket: https://t.co/W0iGW16GqS - Support Oculus (@OculusSupport) 15 octobre 2020

