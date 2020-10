Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - FitXR est une expérience de réalité virtuelle qui gamifie lexercice de manière assez amusante avec des classements, des compétitions en ligne et des airs percutants. Maintenant, le jeu est prêt à devenir encore plus amusant grâce à lajout dentraînements sur le thème de la danse.

Actuellement, FitXR aide les propriétaires d Oculus Quest et Quest 2 à brûler des calories et à faire de lexercice quotidien avec des routines de boxe virtuelles de différentes longueurs et intensités.

Le principe est assez simple: des balles de différentes couleurs volent vers vous et vous devez les frapper dans la bonne direction avec un timing et une vitesse parfaits. Pour le moment, cela fonctionne de la même manière que Beat Saber, sauf que cela donne plus limpression quil vise à vous aider à vous entraîner plutôt quà vous amuser.

Nous sommes de grands fans de FitXR et aimons vraiment essayer de battre nos propres scores, réaliser des stries décentes et suivre nos calories brûlées pendant lentraînement. Cest un moyen génial de garder lexercice intéressant et de faire en sorte que les entraînements ressemblent moins au «travail» quau plaisir. Mais la boxe à linfini peut devenir la même chose.

Les développeurs prévoient maintenant de publier une mise à jour en novembre qui ajoutera des entraînements de danse au mix. Bien que linformation soit mince sur le terrain pour le moment, il semble que les routines de danse incluront beaucoup plus de mouvements des jambes et du corps entier. Bien que FitXR propose actuellement des squats et des fentes, ce sera bien davoir encore plus de mouvement inclus.

Cette mise à jour arrive le 5 novembre en tant que mise à jour gratuite pour les propriétaires actuels du jeu.

