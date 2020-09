Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L Oculus Quest 2 est un casque de réalité virtuelle indéniablement brillant . Un casque sans fil qui fonctionne sur Android et vous permet de profiter facilement de toutes sortes de jeux impressionnants . Mais saviez-vous que vous pouvez en tirer encore plus en utilisant votre ordinateur de jeu principal?

Virtual Desktop est une application intelligente qui vous permet dutiliser votre casque VR sans fil pour voir ce qui se trouve sur votre PC et même dutiliser le Quest 2 comme moniteur. Il vous permet également de jouer à des jeux PC VR sur votre Quest. Cest quelque chose que vous pouvez déjà faire avec Oculus Link , mais cela nécessite un câble, où Virtual Desktop peut être utilisé sans fil.

Des mises à jour arrivent également pour le rendre encore meilleur. Il existe actuellement une version alpha de Virtual Desktop qui permettra à lapplication de prendre en charge le taux de rafraîchissement de 90 Hz dont lécran du Quest 2 est capable. Cela devrait signifier une expérience encore plus fluide pour les utilisateurs de Quest 2 à lavenir.

Lorsquils jouent via Wi-Fi 6 et Virtual Desktop, les utilisateurs doivent pouvoir profiter dun gameplay joyeux, fluide et satisfaisant. Le même gameplay que vous attendez des jeux PC VR, mais avec lavantage supplémentaire dêtre sans fil.

Virtual Desktop est maintenant disponible, mais vous devrez attendre un moment pour la prise en charge mise à jour de 90Hz. Pourtant, il est agréable de voir la Quest 2 saméliorer encore.

Écrit par Adrian Willings.