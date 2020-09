Tidal et Oculus sassocient pour apporter des concerts en direct dans votre maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec des pratiques de distanciation sociale partout dans le monde, les concerts et les concerts intimes semblent appartenir au passé. Tidal et Facebook prévoient de faire quelque chose à ce sujet.

Tidal et Facebook ont annoncé un partenariat qui devrait amener des concerts de musique en direct dans votre maison en utilisant la puissance de la réalité virtuelle plus tard cette année.

En utilisant un casque Oculus VR, comme l Oculus Quest 2 , vous pourrez vous attacher et vous asseoir à une performance VR exclusive de "certains des plus grands noms de la musique" via l application Oculus Venues .

Lidée est de donner limpression que vous êtes debout (ou assis) dans une foule, en écoutant des airs géniaux sans avoir à quitter votre maison ou à vous soucier de savoir si vous vous tenez suffisamment loin des autres.

Les entreprises disent que via lapplication Venues, vous pourrez regarder des performances en réalité virtuelle ou avec une vidéo 2D et laudio de haute qualité que vous attendez de Tidal.

Que vous soyez membre de Tidal ou non, vous pourrez profiter de superbes expériences de concert dans le confort et la sécurité de votre propre maison.

Il convient cependant de noter que les membres de Tidal ont déjà eu accès à des événements découte exclusifs avec tout le monde, de Megan Thee Stallion à Jennifer Lopez et plus encore. Il y aura donc forcément beaucoup de faits saillants à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.