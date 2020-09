Facebook révèle le casque VR sans fil Oculus Quest 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain casque VR de Facebook fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps et a même été accidentellement divulgué par la société.Il a maintenant été entièrement révélé lors de lévénement Facebook Connect .

L Oculus Quest original était lun de nos casques de réalité virtuelle préférés et il est maintenant prêt à saméliorer avec des spécifications améliorées, des améliorations de conception et une autonomie de batterie améliorée.

Oculus Quest 2 vs Oculus Quest: Quelle est la différence?

Avis Oculus Quest 2

Oculus Quest 2 a été amélioré de plusieurs manières intéressantes. Lun de ceux-ci est un changement frappant dans la conception du casque qui vient maintenant avec une finition blanche audacieuse à la fois sur le casque et les contrôleurs.

Le Quest 2 a également perdu du poids - il est 10% plus léger que le Quest (seulement 503 g) et a subi quelques ajustements à la fois sur la façade et les sangles qui maintiennent le casque en place. Cette conception devrait signifier quil est encore plus confortable à porter et que vous pourrez également jouer plus longtemps.

Sur le plan des spécifications, ce casque a eu une amélioration des performances. Il fonctionne désormais sur la plate-forme Qualcomm SnapdragonTM XR2, avec 6 Go de RAM et des options de stockage interne de 64 Go / 256 Go.

Les objectifs améliorés offrent 1832 x 1920 pixels par œil avec la promesse dun taux de rafraîchissement de 90 Hz avec les jeux pris en charge dans un proche avenir. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à de meilleurs graphismes, à des jeux améliorés et à une expérience plus fluide.

Le point culminant cependant, peut-être le prix. Malgré les mises à niveau des spécifications et des fonctionnalités, le nouveau Quest 2 est en fait moins cher que le Quest original, à 100 £ de moins pour le modèle 64 Go.

Quest 2 aura également de nombreux accessoires différents disponibles, y compris des options de sangle, un étui de transport, des contrôleurs Jedi, un pack ajustement et plus encore.

Écrit par Adrian Willings.