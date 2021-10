Quest-ce quOculus Link et comment lutilisez-vous pour jouer à encore plus de jeux VR ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un casque Oculus Quest, vous avez peut-être entendu parler de Quest Link. Si vous possédez également un PC de jeu , alors vous allez vous régaler, car avec un logiciel gratuit et le bon câble USB-C, vous pouvez jouer à des jeux de réalité virtuelle de qualité PC sur votre appareil VR abordable.

Cest vrai, Quest Link vous donne la possibilité de jouer à des jeux Oculus Rift S sur un casque qui na normalement pas besoin dun PC pour fonctionner. Le principal inconvénient est que vous devrez abandonner votre liberté sans fil pour jouer, mais vous aurez le choix entre beaucoup plus de jeux. Cela inclut de solides favoris comme Half-Life: Alyx , The Invisible Hours , Skyrim VR et bien plus encore.

La première étape pour commencer à utiliser Oculus Link est de vous assurer que vous disposez du bon matériel. Oui, vous avez besoin du casque Oculus Quest, mais vous avez également besoin dun PC ou dun ordinateur portable compatible et du bon câble USB-C de haute qualité (soit USB-C vers USB-C ou USB-A vers USB-C).

Vous pouvez savoir si votre ordinateur est compatible en vérifiant ici , mais au moment de la rédaction, les spécifications minimales sont les suivantes :

Processeur - Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X ou supérieur

Carte graphique - Nvidia GeForce GTX 970 et supérieur

Mémoire - 8 Go + RAM

Système dexploitation -Windows 10

Ports USB - 1 port USB

Si vous cochez toutes ces cases, vous devriez pouvoir utiliser Oculus Link en quelques étapes supplémentaires. Le premier est le téléchargement de l application Oculus pour PC . Il sagit dun logiciel gratuit qui est généralement utilisé pour Oculus Rift ou Rift S, mais lorsque vous branchez votre Quest, il sera également reconnu par lapplication.

Téléchargez le logiciel et connectez-vous à votre compte normalement. Trouvez ensuite un câble USB-C approprié. Le câble officiel Oculus Link est un choix logique, il mesure 5 m de long et prend entièrement en charge les vitesses nécessaires pour fonctionner avec le casque. Il existe cependant dautres alternatives.

Nous pensons quil est préférable de brancher directement le casque sur le GPU de votre PC. Ce faisant, avec le câble USB-C connecté à votre casque et à votre PC en même temps, le logiciel Oculus devrait reconnaître votre appareil.

De là, vous verrez un cercle vert indiquant que le casque a été reconnu et est connecté. Activez la quête et vous devriez également voir une fenêtre contextuelle vous demandant dactiver Oculus Link dans le casque.

Si vous ne voyez pas cette demande, vous pouvez trouver les options dans les paramètres du casque. Accédez aux paramètres, aux appareils et faites défiler vers le bas et vous devriez voir une option pour activer Oculus Link.

Si vous avez tout fait correctement, mais que votre Oculus Link ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de résoudre ce problème. Essayez dabord lévidence - éteignez-le et rallumez-le - à la fois le PC et le casque.

Ensuite, essayez ces choses :

Vérifiez que vous disposez de la dernière application Oculus > accédez à la bibliothèque et aux mises à jour

Forcer Oculus à redémarrer - cliquez sur paramètres, bêta et "redémarrer Oculus" pour redémarrer tous les logiciels sous Windows

Rejoignez (ou quittez) la chaîne de test publique - certaines versions de la version bêta peuvent ne pas fonctionner correctement avec Oculus Link. Accédez à la version bêta et cliquez pour activer loption Canal de test public si elle nest pas déjà cochée ou pour la désactiver si elle lest. Basculer entre ces options peut aider

Vérifiez que votre câble USB-C est bien branché, si possible branchez-le directement sur la carte graphique de votre machine

Mettez à jour les pilotes de votre carte graphique pour vous assurer davoir les dernières

Quand ça marche, Oculus Link est génial. Cest un ajout fantastique à lOculus Quest car il vous donne le pouvoir de jouer à des jeux VR complets sans avoir besoin de trackers externes et sans tracas et sans coût supplémentaire énorme (en supposant que vous possédiez déjà un PC).

Vous pouvez acheter des jeux sur lOculus Store et les lancer depuis lapplication. Vous pouvez également installer et lancer Steam VR et accéder aux jeux de cette manière. Sils fonctionnent avec lOculus Rift, ils devraient également fonctionner avec votre Oculus Quest de manière transparente

Depuis le lancement dOculus Link, la société a pris des mesures pour laméliorer. Avec la sortie de la v28 du logiciel, Oculus a annoncé quil permettait dutiliser Oculus Link sans fil.

Oculus Air Link, comme on lappelle, permet aux propriétaires dOculus Quest 2 de jouer à des jeux compatibles Oculus Rift sans fil, sans avoir besoin dêtre connecté directement à un PC de jeu.

Cela se fait sans fil et peut évidemment avoir des inconvénients ainsi que des exigences de base pour fonctionner. Oculus dit, par exemple, que vous aurez besoin dun "réseau Wi-Fi solide et sécurisé" pour la meilleure expérience et idéalement à moins de 20 pieds de votre routeur.

Pour accéder à Oculus Air Link, vous devez télécharger et installer l application Oculus sur votre PC . Ensuite, accédez aux paramètres de lapplication, cliquez sur Paramètres bêta et cliquez pour activer Air Link. À lintérieur du casque, accédez aux paramètres, accédez aux paramètres expérimentaux, puis activez également Air Link.