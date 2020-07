Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oculus, propriété de Facebook, sortira bientôt une nouvelle version de son casque VR sans fil, lOculus Quest - du moins, cest ce que suggèrent un lot dimages divulguées.

Apparaissant sur Twitter et montrant le nouveau casque présumé sous tous les angles, les images montrent un appareil blanc qui ressemble plus à lOculus Go abandonné que le modèle Quest noir précédent.

le côté droit pic.twitter.com/Uqh0vCm2X6 - WalkingCat (@ h0x0d) 24 juillet 2020

Nous avons entendu parler pour la première fois dun Oculus Quest 2 au début du mois de mai, mais rien dautre depuis. Maintenant, il semble, avec le timing de cette fuite majeure, que la société soit prête à passer à létape suivante.

Le premier Quest, actuellement disponible, est un casque VR autonome et sans fil qui na pas besoin dêtre connecté à un PC de jeu pour fonctionner. Tout le traitement est effectué dans le casque lui-même et il est capable dexécuter des jeux et des logiciels impressionnants.

Au prix de moins de 400 £, il est livré avec les contrôleurs de mouvement sans fil dOculus et, comme il na pas besoin de capteurs de suivi externes, est un excellent appareil de prise en main pour des expériences VR instantanées.

Les rapports originaux sur son remplacement affirment quil sera légèrement plus petit et nettement plus léger, ce qui est important pour le confort de lutilisateur.

Nous mettrons à jour quand il y aura plus dinformations disponibles - soit officiellement ou par dautres fuites.

Écrit par Rik Henderson.