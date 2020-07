Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez un Oculus Quest et aimez jouer avec des amis mais que vous avez toujours trouvé cela un peu difficile, alors il y a de bonnes nouvelles car Oculus travaille sur une mise à jour pour changer cela.

Dans un récent billet de blog , la société a écrit sur la façon dont elle "cherche constamment des moyens daméliorer lexpérience utilisateur ...", notamment lajout de fêtes publiques et dune fonctionnalité connue sous le nom de "Voyage ensemble".

Il sagit dune nouvelle fonctionnalité qui permet aux amis de créer des groupes et de passer rapidement et facilement aux jeux ensemble sans que chaque membre du groupe ait à lancer manuellement le jeu et à se reconnecter dans le hall.

Seule une poignée de jeux sont pris en charge pour le moment. Ceux-ci incluent Echo VR, Racket: Nx, Synth Riders, Eleven Table Tennis, Elven Assassin, Epic Roller Coasters, Arizona Sunshine, Cloudlands 2, Spaceteam VR, Ironlights, Multiverse et Pro Putt de Topgolf.

Espérons que nous verrons plus de ce type damélioration de lexpérience utilisateur à lavenir également.

Voyager ensemble nest pas le seul point fort de cette mise à jour. Les parties publiques sont conçues pour permettre aux gens de se faire des amis plus facilement en jouant également avec de nouveaux joueurs. Vous pouvez créer un groupe de huit personnes maximum que des amis et des inconnus peuvent rejoindre, puis passer du temps ensemble et discuter en VR ou jouer à des jeux avec Travel Together.

Oculus facilite également la recherche de vos amis Facebook sur la plateforme. Si vous vous connectez à Oculus avec votre compte Facebook, vous pouvez désormais facilement trouver des amis sur la plateforme ou limiter le nombre de personnes pouvant vous trouver de cette manière si vous préférez. Bien sûr, cela peut signifier que vous voyez plus de publicités Oculus lorsque vous vous connectez à Facebook ailleurs, mais au moins vous aurez des amis avec lesquels jouer.