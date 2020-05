Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela fait un an quOculus Quest a commencé à être expédié. Le casque VR sans fil populaire a bien fonctionné à cette époque et voit maintenant de grandes mises à jour pour rendre les choses encore plus intéressantes.

À la fin de 2019, Oculus a annoncé que le Quest allait obtenir un casque allait avoir des capacités de suivi manuel. À ce stade, ce nétait quune fonctionnalité expérimentale dans laquelle vous deviez opter. Maintenant, la société a annoncé son entrée dans la version générale, ce qui signifie quelle sera plus largement disponible.

Il sagit dune mise à jour brillante dun casque VR déjà fantastique car il ne nécessite aucun achat supplémentaire ou périphérique supplémentaire pour fonctionner. Il sagit simplement dune mise à jour logicielle qui permet aux caméras de suivi à lenvers de surveiller le mouvement de vos doigts au lieu des contrôleurs.

La société a également annoncé quelle accepterait également des titres tiers avec des fonctionnalités de suivi manuel plus tard ce mois-ci. Cela signifie que nous devrions voir de plus en plus de jeux dans lesquels vous pouvez devenir contrôleur gratuit dans un avenir proche.

Vous pouvez déjà interagir avec les menus utilisateur et naviguer avec vos mains, mais vous pourrez bientôt jouer à de nombreux jeux également. Cet amusement démarrera des jeux tels que Lhistoire curieuse des animaux volés , Valse du sorcier et Elixir qui seront disponibles plus tard ce mois-ci.

Parallèlement à cette mise à jour, Oculus améliore également le système de gardien du casque. Cest ce qui est utilisé pour configurer votre espace de jeu et cartographier une zone sûre pour jouer. Maintenant que le système est amélioré avec "Playspace Scan" qui est censé aider à détecter les objets et les obstacles qui pourraient gêner pendant que vous jouez. Vous pourrez également bientôt personnaliser les couleurs du système davertissement Guardian.

Ces mises à jour saccompagnent dune nouvelle intéressante selon laquelle lun des meilleurs jeux de Quête, Beat Saber, reçoit 20 nouvelles cartes, dont 10 auront un support à 360 degrés et 10 avec un support à un seul sabre. Pendant ce temps, lun de nos jeux VR préférés - Superhot VR - a apparemment vendu 2 millions dexemplaires dans le monde. Nous aimerions voir le suivi des mains dans celui-ci!