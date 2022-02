L'avenir de Microsoft HoloLens est incertain

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble qu'il y ait un débat interne chez Microsoft sur l'avenir de HoloLens et à quoi cela pourrait ressembler.

Selon un rapport de Business Insider, des sources internes à la division de réalité mixte de l'entreprise ont déclaré que les plans pour HoloLens 3 ont été abandonnés récemment.

Il existe également une division interne sur ce que devrait être l'avenir d'HoloLens. Certaines personnes au sein de la division de réalité mixte pensent que l'entreprise devrait continuer avec le matériel tandis que d'autres disent qu'elle devrait se concentrer sur les logiciels pour le métaverse .

Pendant ce temps, Microsoft a également commencé à travailler avec Samsung sur une sorte de futur matériel de réalité augmentée. Cela signifie que des efforts y sont consacrés qui pourraient autrement être appliqués à HoloLens.

Frank Shaw, responsable de la communication pour Microsoft, a commenté en disant que HoloLens n'est pas mort, en effet c'est un :

"... partie essentielle des plans [de l'entreprise] pour les catégories émergentes telles que la réalité mixte et le métaverse. Nous restons attachés à HoloLens et au développement futur d'HoloLens."

Si rien d'autre, Microsoft a des contrats avec l'armée américaine qui doivent être remplis. Il y a aussi des discussions sur la question de savoir si HoloLens devrait également être développé pour les consommateurs. Microsoft a évidemment de grands projets pour les jeux et le métaverse. Après tout, la société vient de racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars .

Et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment déclaré que "le jeu est la catégorie la plus dynamique et la plus excitante du divertissement sur toutes les plateformes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métaverses".

L'avenir sera donc intéressant, quoi qu'il arrive.

Écrit par Adrian Willings.