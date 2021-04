Les casques de réalité augmentée de Microsoft devraient être utilisés par larmée américaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a signé un accord avec larmée américaine pour lui fournir 120 000 casques de réalité augmentée (RA).

Laccord vaut 22 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie selon TechCrunch , ce qui est un montant phénoménal à tous égards. Jusquà présent, les technologies AR et VR ont eu un succès mitigé, mais il semble certainement quil y ait des domaines où son potentiel est, au moins, en cours de réalisation.

Lun deux est le jeu, bien sûr, ainsi que la formation où les scénarios peuvent facilement être mis en scène. La pratique militaire via un casque est une extension de ces deux domaines.

Laccord de larmée américaine est basé sur la conception du système IVAS (Integrated Visual Augmentation System) de Microsoft, qui est essentiellement une version modifiée de HoloLens 2 conçue pour une utilisation plus robuste sur le terrain.

Plus tôt dans la journée, larmée des États-Unis a annoncé quelle travaillera avec Microsoft sur la phase de production du programme IVAS (Integrated Visual Augmentation System) alors quil passe du prototypage rapide à la production et à la mise en service rapide.

Dans un article dun collègue technique de Microsoft (et responsable de HoloLens), Alex Kipman a écrit que cette décision "garderait les soldats plus en sécurité et les rendrait plus efficaces".

Expliquant plus en détail, il a déclaré que «le programme offre une meilleure connaissance de la situation, permettant le partage dinformations et la prise de décision dans une variété de scénarios.

«Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec larmée américaine au cours des deux dernières années et, ensemble, nous avons lancé la conception centrée sur le soldat pour permettre le prototypage rapide dun produit afin de fournir aux soldats les outils et les capacités nécessaires pour accomplir leur mission.

"Nous apprécions le partenariat avec larmée américaine et nous sommes reconnaissants de leur confiance continue dans la transition de lIVAS du prototypage rapide à la mise en service rapide. Nous sommes impatients de bâtir sur ce partenariat fructueux avec les hommes et les femmes de la Force de combat rapproché de larmée américaine."

Écrit par Dan Grabham.