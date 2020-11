Microsoft HoloLens 2 sera désormais disponible dans plus de pays

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HoloLens 2 est disponible aux États-Unis depuis un certain temps, avec une édition développeur disponible pour ceux qui peuvent se le permettre. Aujourdhui, Microsoft prend des mesures pour rendre le casque de réalité mixte plus largement accessible.

Initialement, le casque était destiné aux entreprises clientes , puis Microsoft a rendu lédition développeur disponible à l achat pour 3500 $ . À présent, la société propose le casque à lachat dans 15 pays, dont le Canada, lAllemagne, la France, le Royaume-Uni, lIrlande, le Japon, lAustralie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et lItalie.

On espère quavec une accessibilité plus large, davantage de développeurs simpliqueront dans le casque, créant plus dapplications et dexpériences pour lavenir. Cela contribuera à son tour à accélérer ladoption de la plate-forme et peut-être en faire un appareil plus centré sur le consommateur .

Pour le moment, Microsoft se concentre sur les succès du casque là où il est déjà utilisé. Lockheed Martin, par exemple, a utilisé HoloLens 2 pour la création et la construction du vaisseau spatial Orion qui ramènera lhomme sur la Lune.

Ailleurs, Medivis a utilisé HoloLens 2 pour effectuer plus de 200 interventions chirurgicales tout en utilisant la réalité mixte pour réduire également le besoin de tomodensitogrammes.

Le lourd peut encore en décourager beaucoup, mais lextension pourrait bien signifier que nous verrons plus de HoloLens 2 à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.