(Pocket-lint) - La réalité virtuelle est une expérience tellement immersive, mais ne pas pouvoir toucher les choses de manière réaliste peut parfois nuire à lexpérience globale.

Vous pouvez voir et saisir des objets dans le monde virtuel, mais vous tenez toujours un contrôleur virtuel dun type ou dun autre et un grondement ne suffit pas vraiment à compenser cela.

Cela pourrait cependant changer grâce à Microsoft . La société travaille sur un nouveau contrôleur à focalisation haptique qui utilise divers capteurs et un gadget motorisé pour simuler plus précisément lexpérience de saisie dobjets en VR.

Comme vous le verrez dans la vidéo, ce système attache essentiellement le contrôleur à votre poignet au lieu de votre paume. Il détecte alors le moment où vous vous déplacez pour saisir ou ramasser quelque chose et imite le mouvement et les résultats attendus pour offrir une expérience plus vraie.

Haptic PIVOT , comme on lappelle, est également conçu pour rendre compte de la physique des forces. Dans cet exemple, non seulement la sensation de la pomme dans la main, mais aussi la sensation de résistance lorsquelle est arrachée de la branche darbre. Ensuite, suivez cette sensation avec la réponse qui vient de laisser tomber (ou de jeter) la pomme dans un panier à proximité ou de lattraper dans votre autre main.

Bien sûr, à ce stade, PIVOT nest quun prototype en cours de test. Mais Microsoft dit quil pourrait être utilisé de différentes manières, le mécanisme étant déplacé lorsquil nest pas utilisé, de sorte quun utilisateur peut être mains libres en VR ou utiliser un clavier ou une souris sans avoir à retirer le contrôleur.

Lintelligence de Haptic PIVOT peut être vue dans la vidéo. Comme Microsoft lexplique:

"La vraie puissance de PIVOT brille lors de linteraction avec des objets virtuels. Prenons lexemple de la cueillette de la pomme dans larbre. Une combinaison de mécanique, délectronique, de micrologiciel et de logiciel fonctionne ensemble à partir du moment où la pomme atteint sa portée jusquau moment où elle se repose dans la paume de la main de lindividu. "

Ceci est complété par des systèmes de suivi des mains qui existent sur quelque chose comme Microsoft HoloLens pour détecter où se trouvent les mains de lutilisateur et faire réagir le contrôleur PIVOT en conséquence.

En dautres termes, la vitesse et la force du mouvement doivent correspondre à votre mouvement pour une expérience la plus réaliste. La société affirme que PIVOT peut même simuler avec précision la sensation dattraper une balle lancée à 55,9 mph.

La vision future de ce type de système nest pas seulement de jouer à des jeux et de simuler des sports, mais aussi de collaborer réaliste dans un espace de travail virtuel.

Écrit par Adrian Willings.