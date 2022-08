Le Logitech Chorus va améliorer votre expérience de Quest 2.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech a conçu une mise à niveau pour le Meta Quest 2 qui promet d'offrir un son "ultra-réaliste".

Le Logitech Chorus est une extension audio pour le célèbre casque de réalité virtuelle de Meta qui le fait ressembler davantage au Valve Index ou au Pimax 8K X VR avec des haut-parleurs hors oreille.

Ces haut-parleurs ont un design ouvert qui vous permet de rester au frais pendant que vous profitez de vos jeux Quest 2 préférés, mais aussi d'améliorer l'expérience audio. Ces haut-parleurs sont alimentés par des radiateurs à mode équilibré (BMR) qui promettent une gamme complète de sons en combinant des haut-parleurs d'aigus et de médiums en un seul.

La conception à dos ouvert vous permet d'entendre le monde qui vous entoure, comme avec les haut-parleurs arrière standard du Quest 2, mais la gamme audio devrait être plus étendue et le son plus riche.

Le Logitech Chorus est conçu pour se fixer sur le Quest 2 et se connecter simplement au casque via un câble USB-C qui alimente les haut-parleurs. Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le Chorus ne devrait pas non plus ajouter trop de poids supplémentaire puisqu'il ne pèse que 182 grammes. Les haut-parleurs offrent une certaine commodité, car vous pouvez simplement les retourner pour les mettre en sourdine, ce qui vous permet de vous concentrer sur le monde réel rapidement si vous en avez besoin.

"L'audio ultime n'est pas bon marché puisque le Chorus vous coûtera 99,99 $ ou 89,99 £, mais les améliorations apportées au Quest 2 sont parmi les plus belles que nous ayons vues. Le Chorus devrait également offrir une excellente mise à niveau audio sans interférer avec la liberté sans fil qu'offre le Quest 2.

Logitech Chorus est disponible en précommande dès maintenant, mais rien n'est encore officiel quant à la date de disponibilité de l'extension.

Écrit par Adrian Willings.