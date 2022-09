Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de son méga dévoilement à l'IFA 2022, Lenovo a lancé une nouvelle paire de lunettes AR, et celles-ci sont conçues dans un souci de praticité.

Les nouvelles lunettes T1 de Lenovo sont construites pour vous offrir essentiellement un grand second écran que vous pouvez ranger et stocker dans une poche, l'entreprise voyant cela comme une solution idéale pour ceux qui voyagent et doivent souvent travailler dans des espaces exigus.

En branchant les lunettes sur un smartphone ou un PC (ou tout autre appareil doté d'une sortie d'affichage via USB-C), vous pouvez effectivement vous offrir un grand écran virtuel où que vous soyez.

Il utilise la technologie OLED pour ses deux écrans fullHD 60Hz et - avec cela - un rapport de contraste de 10 000:1, et il y a des haut-parleurs intégrés dans les tempes pour vous donner du son si nécessaire.

Pour que ces lunettes conviennent à un maximum de personnes, les pièces sonores et les bras sont réglables afin de permettre un ajustement sûr et confortable pour de nombreuses tailles et formes de tête.

De plus, le cadre peut même accueillir des verres correcteurs pour ceux qui ont besoin de lunettes ou d'aides visuelles pour se concentrer sur les écrans.

On ne peut pas s'attendre à ce que ces lunettes se vendent en masse, mais elles montrent que de nombreux fabricants voient clairement un avenir dans la réalité augmentée et les écrans intelligents portés sur le visage.

Les lunettes T1 seront commercialisées en Chine à la fin de l'année 2022, puis sur d'autres marchés en 2023, date à laquelle les prix seront également annoncés.

Écrit par Cam Bunton.