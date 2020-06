Lenovo dévoile un casque de réalité virtuelle autonome Mirage VR S3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lenovo a révélé un nouveau casque de réalité virtuelle autonome qui fonctionne sur Android, utilise un SoC Qualcomm 835, dispose dune connectivité Bluetooth et de 64 Go de stockage extensible.

Comme la HP Reverb G2 qui a également été annoncée récemment, le Lenovo Mirage VR S3 propose un écran 4K (1920x2160 pixels par œil) et des commandes mains libres. Contrairement au casque HP, lappareil Lenovo na pas besoin dun PC pour fonctionner et est conçu pour une utilisation commerciale.

La société affirme quil sagit dun casque de réalité virtuelle conçu pour une «utilisation de masse» - dans ce cas au niveau de lentreprise. Il est pris en charge par la plate - forme logicielle ThinkReality de Lenovo , qui serait agnostique pour les appareils et le cloud - ce qui signifie quil sera plus facile pour les entreprises de déployer des applications sur le système que tout le monde peut utiliser.

Lenovo suggère que le casque Mirage VR S3 pourrait être utilisé pour fournir une formation «sûre» aux employés ayant une «expérience dapprentissage immersive» à moindre coût.

Il est également conçu pour être également utilisé dans une salle de classe virtuelle . De cette façon, il peut également être utilisé pour des leçons de réalité virtuelle, des excursions et des formations.

Le Mirage VR S3 est conçu pour être robuste et léger, ainsi que construit de manière pratique avec un audio intégré et jusquà trois heures dautonomie.

Dans le monde actuel de la distanciation sociale, du travail à distance et plus encore, ce casque pourrait bien être une excellente idée pour les affaires et léducation.

Le Lenovo Mirage VR S3 sera disponible à partir du troisième trimestre 2020 aux prix en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en France et en Espagne à environ 450 $.