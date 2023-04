HTC fait constamment évoluer sa gamme de casques de réalité virtuelle, qui comprend à la fois des casques VR de qualité professionnelle et des appareils grand public.

La société est connue pour avoir conçu des appareils haut de gamme reliés à un PC, comme le HTC Vive Pro 2, mais au CES 2023, elle a dévoilé le Vive XR Elite, un appareil autonome.

Est-ce que HTC crée enfin un concurrent au Meta Quest 2 ? Lisez la suite pour savoir tout ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce que le Vive XR Elite ?

Le HTC Vive XR Elite est un casque de réalité virtuelle autonome et tout-en-un, apparemment conçu pour tout faire.

Sous le capot, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, la même plateforme que celle utilisée par le Meta Quest 2 et le Pico 4. Mais comme ces autres casques, il est également compatible avec les PC, ce qui vous permet d'accéder à une multitude de contenus PCVR via Steam ou HTC Viveport. Vous pouvez également diffuser du contenu sur le casque à partir de votre smartphone Android. Il est donc très polyvalent.

Cette polyvalence se manifeste également d'autres façons, car le Vive XR Elite n'est pas uniquement destiné à la réalité virtuelle. Ce casque est conçu pour la VR et la MR, avec la réalité étendue en tête.

En d'autres termes, il n'est pas seulement destiné au jeu, mais aussi au visionnage privé de contenu, aux expériences sociales, aux utilisations de productivité et bien plus encore.

En tant que casque autonome, le HTC Vive XR Elite est conçu pour être portable et pratique. HTC affirme qu'il est super léger et confortable, et qu'il est intelligemment équilibré grâce à la batterie située à l'arrière qui lui sert de contrepoids.

Contrairement à d'autres casques VR, celui-ci n'est pas équipé de l'habituelle sangle de tête sur le dessus. Il s'adaptera donc à un plus grand nombre d'utilisateurs et à une variété de coiffures. Vous n'aurez plus à vous décoiffer en passant du temps dans la RV.

La batterie située à l'arrière du casque est incurvée pour votre confort, mais ce design est également intéressant à d'autres égards. Elle peut être remplacée à chaud, de sorte que vous pouvez continuer à utiliser le casque en remplaçant simplement la batterie par une autre qui a été chargée.

Selon HTC, la batterie permet environ deux heures d'utilisation, mais il est possible d'obtenir une plus grande autonomie en diffusant du contenu PCVR, car le casque est moins sollicité. Il dispose également d'une capacité de charge rapide de 30 watts via l'USB-C.

Conception modulaire et évolutive

Le HTC Vive XR Elite est conçu pour être personnalisable de plusieurs façons utiles. L'une d'entre elles est la possibilité de retirer entièrement la batterie et de connecter des bras supplémentaires qui permettent de brancher une alimentation USB-C à la place. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser avec un bloc d'alimentation et l'utiliser dans plus d'endroits.

Ces bras s'étendent autour de votre tête et la saisissent de manière confortable, de sorte qu'il y a moins de pression sur l'avant de votre visage. Dans ce mode, vous pouvez utiliser le Vive XR Elite de la même manière que le Vive Flow.

Dans cette configuration, il peut également être transporté dans une mallette similaire à celle du Vive Flow. Mais cela signifie que le Vive XR Elite peut être utilisé pour regarder des émissions sur Netflix ou avoir une expérience visuelle plus personnelle où que vous soyez.

Le casque est également modulaire à certains égards. HTC indique qu'il existe un écosystème d'accessoires en expansion pour le Vive XR Elite qui sera disponible tout au long de l'année. Il comprend des mises à niveau optionnelles pour le casque, notamment des modules de suivi des yeux et du visage. Ces modules ne sont pas inclus en standard, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de votre vie privée, mais vous avez la possibilité de les mettre à niveau si vous le souhaitez.

Écran du Vive XR Elite

Naturellement, la partie la plus importante d'un casque VR est l'écran.

Le HTC Vive XR Elite ne devrait pas décevoir, avec un écran LCD 4K (2K x 2K par œil), avec 1200ppi et un taux de rafraîchissement de 90Hz. HTC affirme avoir minimisé l'effet de porte d'écran et ce casque offre un champ de vision de 110 degrés. Sur le papier, les spécifications sont donc intéressantes.

Mais l'une des caractéristiques les plus intéressantes pourrait être les dioptries intégrées. Si vous portez des lunettes, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez ajuster les paramètres pour ne pas avoir à porter vos lunettes pour voir en RV. Les dioptries peuvent être ajustées manuellement pour que vous puissiez obtenir une image nette sans problème et cela fonctionne même avec l'astigmatisme.

En outre, il y a un curseur IPD réglable manuellement et un capteur intégré pour vous assurer que vous avez la configuration parfaite pour vos yeux.

Mêmes contrôleurs que le Vive Focus 3

HTC adopte une mentalité de "si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas" pour les contrôleurs du Vive XR Elite. Il utilise les mêmes contrôleurs que le Vive Focus, ce qui n'est pas une mauvaise chose car ces contrôleurs sont bien équilibrés et conçus pour tenir confortablement dans la main avec un placement ergonomique des boutons et des capteurs tactiles également.

Le Vive XR Elite est équipé de quatre caméras à large champ de vision, d'un capteur de profondeur et d'une caméra RVB à l'avant, de sorte que vous disposez d'un bon mélange de caméras VR et MR pour tenir compte de tout ce que vous faites.

HTC affirme que le suivi de la main peut être ajouté aux applications et aux expériences VR, et qu'il devrait donc y avoir des commandes conviviales basées sur les gestes, comme sur le Meta Quest 2.

HTC a conçu le Vive XR Elite pour qu'il soit pratique à plusieurs égards. Les caméras du casque comprennent des caméras passthrough qui sont censées être assez bonnes pour voir le texte sur votre téléphone tout en portant le casque. Fini le temps où vous deviez vous battre avec le casque et les câbles pour l'enlever et voir le monde qui vous entoure.

Quelles sont les spécifications du Vive XR Elite ?

Les spécifications du casque Vive XR Elite sont officiellement listées comme suit :

Affichage d'une résolution de 1920 x 1920 pixels par œil (3840 x1920 pixels combinés), taux de rafraîchissement de 90Hz, champ de vision de 110 degrés.

Plage d'IPD de 54 à 73 mm

6 DoF Inside-out Tracking avec quatre caméras de suivi, une caméra RVB de 16 MP, un capteur de profondeur, un capteur G, un gyroscope et un capteur de proximité.

Espace de jeu recommandé de 10x10m

Processeur intégré Qualcomm Snapdragon XR2

128 Go de mémoire interne et 12 Go de RAM

Connectivité Bluetooth 5.2 + BLE et Wi-FI 6E

Sortie du Vive XR Elite

Le HTC Vive XR Elite est disponible en précommande dès aujourd'hui et sera expédié à partir de février 2023.

Il est emballé avec le casque, deux contrôleurs et un support de batterie et se vend au prix suivant :