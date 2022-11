Fuite du prochain casque VR autonome de HTC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HTC a été occupé à teaser un nouveau casque VR sur Twitter pendant un certain temps, mais maintenant nous pourrions avoir plus d'informations sous la forme d'une fuite.

En octobre 2022, la société a présenté un peu de son nouvel appareil avec le slogan "Go small or go home", puis elle a montré un autre petit bout du casque sans nous donner plus d'informations.

Aujourd'hui, il semble qu'une partie du design et des spécifications du nouveau casque VR ait été divulguée par le YouTuber Brad Lynch (alias SadlyItsBradley).

Selon Lynch, ces fuites proviennent de sources dans la chaîne d'approvisionnement et bien qu'il n'y ait pas de nom officiel pour le nouveau casque, il y a quelques caractéristiques intéressantes qui ont fuité.

Tout d'abord, ce futur casque HTC semble avoir un design similaire à celui du HTC Vive Flow, mais il a également des capacités VR autonomes similaires à celles du Vive Focus 3.

Dans la vidéo, le YouTuber parle du casque et montre des rendus basés sur des images du nouveau casque qui ont dû être obscurcies afin de protéger la source.

Le casque lui-même ressemble beaucoup au Flow, mais il serait doté de quatre caméras de suivi et d'une autre pour les vues passthrough. Il s'agit également d'un casque 6DoF (six degrés de liberté) doté de capacités VR autonomes. Il est donc peut-être plus proche d'un concurrent du Quest 2 que des précédents efforts de HTC.

Il est intéressant de noter que le nouveau casque utilise les mêmes contrôleurs que le Vive Focus 3, mais qu'il est clairement différent à plusieurs égards.

Le "Flowcus" (nom donné par Bradley et non par HTC) possède des lentilles en forme de crêpe qui contribuent à la finesse et à la légèreté du design, ainsi qu'un double écran de 1 920×1 920 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le plus intéressant, c'est que le dernier-né de HTC est censé être modulaire (comme le HTC Vive Cosmos), ce qui signifie que non seulement vous serez en mesure de fixer des modules (comme des trackers oculaires), mais aussi de le convertir en "mode lunettes" pour un visionnage occasionnel. Il est également possible que ce casque utilise le processeur Snapdragon XR2 Gen. 2, mais nous devrons attendre les informations officielles à ce sujet.

Nous espérons de bonnes choses, mais nous devrons attendre les mises à jour officielles de HTC.

Écrit par Adrian Willings.