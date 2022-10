Le HTC Vive annonce un nouveau dispositif VR "plus petit".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le HTC Vive a connu une période chargée. Il n'y a pas si longtemps que ça que la société a sorti le PCVR HTC Vive Pro 2, le Vive Focus 3 destiné aux entreprises et le Vive Flow autonome.

Maintenant, elle a pris Twitter pour commencer à teaser quelque chose de nouveau.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

Une image de ce qui ressemble à la lentille d'une paire de lunettes de soleil a été publiée sur Twitter avec le tag "Go small or go home".

Cela signifie-t-il que HTC Vive prête attention à ce que fait Meta avec ses différents appareils VR et se prépare à sortir quelque chose de petit, léger et portable ?

Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant et la société n'en dévoile pas beaucoup. En effet, comme le montre un utilisateur, même si vous saisissez l'image et augmentez la luminosité, tout ce que vous obtenez est un "nice try" et un pouce levé dans le coin :

Cela dit, HTC Vive s'est certainement préparé à cette situation. Dans un e-mail à Pocket-lint, la société a parlé de ce qu'elle a fait jusqu'à présent :

"L'année dernière, à la même époque, nous avons dévoilé la première évolution de notre projet Proton, le VIVE Flow, une paire de lunettes VR immersives légères. Au CES, nous avons présenté le VIVE Wrist Tracker, le premier tracker interne pour un casque tout-en-un. Au MWC, nous avons présenté notre nouvelle solution 5G privée, G-Reign, et nous avons même diffusé des expériences PCVR sur notre casque VIVE Focus 3 via un réseau sans fil ultrarapide. Depuis lors, nous avons développé l'écosystème du VIVE Focus 3 avec des modules complémentaires de suivi des yeux et du visage".

Meta s'apprêtant à dévoiler de nouveaux appareils lors du Meta Connect 2022, il sera intéressant de voir ce que nous réserve HTC Vive. Pour l'instant, nous devons simplement attendre et voir.

Écrit par Adrian Willings.