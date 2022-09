Le HTC Vive Focus 3 peut maintenant être mis à niveau avec le suivi des yeux et du visage.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HTC a révélé certains accessoires qui peuvent être ajoutés au Vive Focus 3 pour le mettre à niveau et offrir une expérience VR plus naturelle et convaincante. Ces accessoires comprennent le Focus 3 Facial Tracker et le Focus 3 Eye Tracker.

Comme vous pouvez l'imaginer, ces accessoires sont conçus pour offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive dans la réalité virtuelle. Le Focus 3 Facial Tracker, par exemple, peut être utilisé pour suivre le mouvement de vos lèvres, de votre mâchoire, de vos joues, de votre menton, de vos dents et même de votre langue afin de les transmettre dans le monde VR sous la forme d'une expression faciale réaliste. Lorsqu'ils sont synchronisés avec votre voix, ces mouvements de bouche suivis seront encore plus crédibles lorsque vous discuterez avec d'autres personnes dans un environnement VR.

SelonHTC, ce dispositif sera parfait pour les collaborations virtuelles, notamment dans le cadre de sessions de formation en RV, de réunions à distance Vive Sync et autres.

L'Eye Tracker Vive Focus 3, quant à lui, devrait faciliter les recherches, la surveillance du regard des utilisateurs et offrir des interactions plus naturelles pendant les expériences VR.

Comme le Facial Tracker, cette technologie peut être utilisée pour traduire les expressions faciales dans la réalité virtuelle, mais elle peut aussi être utilisée d'autres manières. Comme le Focus 3 est avant tout un dispositif de RV d'entreprise, on espère qu'il sera utilisé pour analyser le mouvement des yeux des utilisateurs, vérifier quand leur attention et leur concentration sont attirées et aider les entreprises à améliorer leurs offres en conséquence.

L'eye tracker peut tout surveiller, de la position des yeux à la taille de la pupille, en passant par la position et l'ouverture des yeux. Cela peut être utilisé pour la cartographie thermique et le suivi afin d'étudier l'intention de l'utilisateur. L'autre avantage de l'eye tracking est qu'il permet un rendu fovéen. Cela signifie que le casque peut contribuer à optimiser l'expérience en permettant aux processeurs graphiques de déterminer ce qui doit être rendu en fonction de ce que l'utilisateur regarde.

L'apparition d'un plus grand nombre d'accessoires de ce type est enthousiasmante, car elle ne peut qu'améliorer la RV pour tous à l'avenir.

Écrit par Adrian Willings.