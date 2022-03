HTC a révélé des ajouts à Viverse sa version du métaverse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC est au MWC 2022 pour présenter ses dernières offres, y compris Viverse - la réponse de l'entreprise au métaverse .

On dit que Viverse est conçu pour "renforcer la créativité, la collaboration, la connexion, le partage d'expériences et plus encore". Il s'agit de connecter des personnes de tous horizons pour vivre de nouvelles expériences tout en préservant l'identité, la sécurité et la confidentialité.

Viverse est multiplateforme et conçu pour être accessible via des tablettes, des PC, des smartphones et plus encore. Le HTC Vive Flow est un candidat évident pour plonger dans l'expérience. En enfilant les lunettes immersives portables, les utilisateurs pourront se déplacer de manière transparente entre les sites virtuels dans Vive Sync , Vive Engage et plus encore.

HTC dit qu'il travaille avec des centaines de partenaires et de développeurs pour créer un système ouvert où les gens peuvent se déplacer en toute sécurité entre différents mondes virtuels et expériences. Cela inclut d'accéder facilement à d'autres mondes, applications, jeux et contenus.

Parallèlement à cette nouvelle, HTC a également révélé que le Vive Flow sera le premier appareil VR à prendre en charge un portefeuille crypto. Ainsi, les utilisateurs pourront stocker des actifs numériques, y compris des NFT , et les gérer à partir de là. Si c'est votre truc, vous pourrez utiliser vos actifs dans le Viverse de cette façon.

Pour la tranquillité d'esprit des parents, HTC a également créé Vive Guardian. Un ensemble d'outils qui incluent des contrôles de confidentialité et de sécurité qui permettront aux parents de gérer ce que les enfants voient dans le Viverse.

Viverse est maintenant ouvert et vous pouvez y accéder aujourd'hui sur votre téléphone, votre tablette ou certains appareils VR.

Écrit par Adrian Willings.