(Pocket-lint) - La société à l'origine de l'un des meilleurs casques VR du marché, HTC , s'est associée à Holoride pour emmener la VR là où elle n'a jamais été auparavant : la banquette arrière de votre voiture .

Essentiellement, l'idée est que les passagers pourront arborer un casque VR et transformer n'importe quel voyage en voiture ennuyeux en une attraction de parc à thème immersive.

Holoride promet d'ajouter des sensations fortes à chaque trajet en voiture "en fusionnant le contenu XR avec les données de mouvement, de localisation et de navigation en temps réel de la voiture et de son environnement, créant des expériences hyper-immersives".

Espérons que l'utilisation de ces données empêchera l'horrible mal des transports que nous imaginons d'essayer d'utiliser une configuration VR traditionnelle dans la voiture.

Le système permet aux utilisateurs d'utiliser les mêmes "gestes intuitifs qu'ils le feraient avec les appareils VR conventionnels" - mais nous supposons qu'il existe des mesures en place pour vous empêcher de frapper le conducteur à l'arrière de la tête.

Holoride utilisera le casque Vive Flow de HTC , une solution VR légère (189 g) avec un design inspiré des lunettes de soleil.

"Vive Flow est l'appareil idéal pour XR en déplacement, nous sommes donc ravis de nous associer à HTC Vive pour donner aux cyclistes un accès direct à Holoride. Le design élégant et portable des lunettes permet aux cyclistes de profiter d'une expérience amusante et connectée n'importe où ils vont." a déclaré Nils Wollny, PDG et co-fondateur de Holoride.

"Vive Flow peut tenir dans la paume de votre main tout en offrant une expérience à couper le souffle", a déclaré Shen Ye, responsable mondial du matériel chez HTC Vive. "Associé à la technologie impressionnante d'Holoride, vous pourrez transformer les promenades en voiture en parcs d'attractions virtuels. Nous sommes très heureux de travailler avec Holoride pour façonner l'avenir du divertissement des passagers."

Si vous souhaitez en savoir plus, le système Holoride sera présenté au MWC la semaine prochaine . La société prévoit de se lancer au second semestre 2022.

Écrit par Luke Baker.