Le tracker de poignet VR de HTC peut voir ce que vous avez dans la main en VR

(Pocket-lint) - HTC a dévoilé un tracker VR au poignet pour son casque de réalité virtuelle Vive Focus 3. Un tracker capable de suivre de votre coude au bout de vos doigts.

Le Vive Wrist Tracker, bien nommé, est conçu pour offrir un suivi léger et polyvalent pour le casque autonome tout-en-un. Attachez-le à votre poignet et le tracker est capable d'aider au suivi de la main en VR même lorsqu'il ne peut pas être vu par le casque lui-même.

HTC dit que le Vive Wrist Tracker ne suit pas seulement le mouvement de votre main, mais peut également suivre les objets que vous tenez dans votre main. Cela comprend tout, des outils portatifs aux volants. Le tracker de poignet peut également apparemment être attaché à des objets du monde réel, puis faire en sorte que ces objets puissent être suivis avec six degrés de liberté.

Le bonus supplémentaire de cette configuration est que le tracker permet au système de suivre le mouvement de la main même là où la main quitterait normalement la zone de suivi. Imaginez que vous jouez au tennis, par exemple, en gardant les yeux sur votre adversaire mais en prenant de grands mouvements qui pourraient passer derrière votre tête ou votre corps et hors de vue des caméras de suivi standard.

HTC affirme que le Vive Wrist Tracker est capable de suivre les mouvements exacts de la main et d'offrir un suivi plus précis tout au long des expériences de réalité virtuelle.

Le Vive Wrist Tracker devrait également pouvoir être utilisé sans trop de problèmes car il est 85 % plus petit que le contrôleur Vive Focus 3 et 50 % plus léger également. Il est également capable de quatre heures d'utilisation constante et dispose d'un indicateur pratique pour vous indiquer quand il doit être branché pour une charge.

Ce nouveau tracker sera disponible "début" 2022 pour 129 $, 129 €, 119 £ .