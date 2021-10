HTC Vive Flow est un casque VR immersif conçu pour améliorer votre bien-être

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après plusieurs teases , HTC a dévoilé sa dernière offre VR sous la forme du Vive Flow. Une paire de lunettes immersives portables conçues pour améliorer votre bien-être.

Contrairement aux autres appareils de réalité virtuelle de HTC , qui nécessitent généralement un PC puissant pour fonctionner, le Vive Flow est destiné à être accessible à beaucoup plus de personnes.

Ce sont des lunettes immersives compactes et légères conçues pour être parfaites à utiliser nimporte quand, nimporte où pour accéder à un contenu relaxant et soulager le stress de la journée. Le HTC Vive Flow a plusieurs utilisations prévues, lune est avec des applications de méditation comme TRIPP et des applications de pleine conscience qui vous aident à vous détendre. Y compris tout, des applications apaisantes aux applications musicales low-fi.

Alternativement, vous pouvez lutiliser pour regarder du contenu diffusé sur les lunettes de Netflix, YouTube et Disney +. On dit que cette expérience de visionnage est une expérience décran plus grande, meilleure que daller au cinéma.

Avec un champ de vision de 100 degrés, un affichage de résolution 3,2k et un taux de rafraîchissement de 75 Hz, il serait idéal pour une expérience de visionnage privée en regardant du contenu 1080p où que vous soyez.

Le Vive Flow est conçu pour être confortable et un bien meilleur moyen de regarder du contenu que de saffaler sur votre téléphone. Il ne pèse que 189 grammes, ce qui le rend considérablement plus léger que les autres casques VR (le Vive Pro 2 fait 890g).

Ces lunettes sont également intéressantes à dautres égards. Ils sont conçus avec des verres optiques qui peuvent être ajustés à votre prescription œil par œil. 0 pour une vision parfaite. -6 pour une forte myopie. Vous navez donc pas besoin de porter de lunettes pour voir, ce qui contribue au confort. Avec un joint facial lavable et une conception sans bretelles, il est également conçu avec un ajustement facile pour un port et un partage pratiques avec les amis et la famille.

Vive Flow est doté de deux microphones avec suppression du bruit et de lécho intégrés, ainsi que des haut-parleurs à déclenchement ouvert pour un son 3D directement dans vos oreilles. Il est compatible Bluetooth, vous pouvez donc utiliser vos propres écouteurs pour une expérience plus personnelle.

Il convient de noter que le Vive Flow doit être branché pour être utilisé, soit sur votre téléphone, soit sur une banque dalimentation pour fonctionner. Votre téléphone fait également partie intégrante de lexpérience car vous lutiliserez comme contrôleur dans certaines applications, pour naviguer dans les menus et diffuser du contenu. Vous aurez également besoin dun téléphone avec Android 9 ou supérieur pour fonctionner, mais les lunettes sont livrées avec 64 Go de stockage interne.

HTC dit que le Vive Flow aura "un riche catalogue dapplications VR de différentes catégories" et que les jeux arrivent via Viveport avec Infinity Vista qui est conçu spécifiquement pour Flow et coûte 5,99 $ par mois.

Flow devrait être vendu au prix de 499 £ / 549 € et 499 $ US . Avec des précommandes à partir du 14 octobre et une expédition début novembre.