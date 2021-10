Comment regarder lévénement de lancement du HTC Vive Flow

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En août dernier, HTC a déposé une marque pour un visiocasque appelé "Vive Flow". Maintenant, la société taquine un événement qui se déroulera le 14 octobre pour en révéler plus.

Au cours des derniers jours, HTC a publié un certain nombre dimages cryptiques faisant allusion à la révélation. Ceux-ci incluent des photos de style de vie relaxantes, notamment une personne assise sur un canapé avec du pop-corn, une dame assise dans une pose de yoga et une personne lisant un livre au lit.

Lévénement, appelé "Go with the Flow", devrait se dérouler dans quelques jours et sera certainement intéressant à regarder. Après tout, dune part, nous avons les indices dun nouvel affichage sur la tête dans lapplication de la marque, mais nous avons également HTC montrant une cartouche qui ne pourrait pas contenir un casque VR à part entière .

Alvin Wang Graylin, le président chinois de HTC Vive a également tweeté que la société annoncerait "de grandes nouvelles dans un petit paquet" et que lappareil peut "accéder à partir de la réalité virtuelle, dun PC, dun Mac ou dun téléphone".

Vous êtes invité à participer à un événement #immersif spécial en #VR le 14 octobre à 11 h HAE pour entendre de grandes nouvelles dans un petit paquet. Peut accéder à partir de VR, PC, Mac ou téléphone. Cliquez sur le lien pour réserver votre espace maintenant. #gowiththeflow https://t.co/WlEmQzU9r9 #xr #metaverse @htcvive – Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) 28 septembre 2021

Cela signifie-t-il que nous obtenons enfin un casque autonome de HTC pour rivaliser avec l Oculus Quest 2 ? Nous avons eu un aperçu de ce potentiel en avril avec le Vive Air , mais il a été dit plus tard quil ne sagissait que dun appareil conceptuel et quil ne serait pas réellement lancé.

Le Vive Focus 3 est le plus proche de cette offre jusquà présent, mais à la manière classique de HTC, cest un casque coûteux principalement destiné aux utilisateurs professionnels. Les choses sont-elles sur le point de changer avec un appareil plus axé sur le consommateur ? Et ce casque est-il en fait la première tentative de lentreprise de lunettes AR ?

Le Go with the Flow aura lieu le 14 octobre. Vous pouvez visiter le site officiel pour lajouter à votre calendrier ou recevoir un rappel par e-mail.

Lévénement devrait avoir lieu à 11h EDT, soit 16h BST, 17h, CEST et 8h PT.

Nous nous attendons à ce quil soit diffusé sur le site officiel, mais vous pouvez également le regarder en VR avec EngageVR .