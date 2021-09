HTC Vive Pro 2 est maintenant disponible à lachat en kit complet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait quelques mois que le HTC Vive Pro 2 a été lancé. À lorigine, le casque était disponible en précommande en mai avec des commandes expédiées en juin pour ceux qui voulaient juste le casque comme mise à niveau vers une configuration Vive ou Vive Pro actuelle.

Ceux qui voulaient le kit complet - comprenant le casque, deux stations de base et deux contrôleurs Vive - ont dû attendre cependant. Il devait à lorigine être disponible en juin, mais comme tout ce qui est basé sur la technologie, il y a eu un retard lié à une pandémie qui a retardé la sortie.

Enfin, cela est sur le point de changer, donnant aux nouveaux acheteurs et aux passionnés de réalité virtuelle laccès à lun des meilleurs casques de réalité virtuelle actuellement disponibles.

Le kit complet est déjà disponible en pré-commande aux États-Unis pour 1 399 $ et au Canada pour 1 849 $ . Et à partir du 23 septembre, vous pourrez également le précommander en Europe pour 1 299 £ .

Le HTC Vive Pro 2 devrait plaire à de nombreux fans de VR et aux nouveaux joueurs de réalité virtuelle. Il sagit dun casque VR qui promet un écran "le meilleur de sa catégorie" avec lune des résolutions les plus élevées du marché - 4896 x 2448 pixels au total.

Lécran du casque utilise un panneau de commutation rapide LCD IPS avec une conception de lentilles à double pile qui utilise deux lentilles (pour chaque œil) redirigeant limage pour un champ de vision plus large. Cela signifie un "vrai" champ de vision de 120 degrés et une expérience plus immersive.

Parmi les autres points forts du Vive Pro 2, citons la compatibilité avec ladaptateur sans fil Vive, Facial Tracker et Vive Tracker 3.0 qui permettent le suivi de "nimporte quoi", y compris le suivi de tout le corps.

Lorsque nous lavons essayé , nous avons eu beaucoup de bonnes choses à dire sur le Vive Pro 2 et nous sommes sûrs que vous laimerez aussi.