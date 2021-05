Comment regarder lévénement de lancement de HTC ViveCon VR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lévénement ViveCon de HTC se déroule aujourdhui 11 mai avec la promesse de certains casques VR et plus encore dévoilés.

La société taquine diverses choses depuis un certain temps, y compris la promesse dun nouveau casque ou deux . Et après avoir récemment annoncé le traqueur Vive Facial et la mise à niveau des traqueurs Vive , HTC est certainement sur une lancée.

Désormais, avec lannonce du discours douverture de ViveCon, la société a clairement indiqué quelle signifiait une annonce commerciale:

"Nous lançons les nouveautés. Prenez place au premier rang de lévénement VR de lannée alors que HTC VIVE dévoile des casques, des logiciels et des plates-formes VR révolutionnaires pour faire passer votre expérience à un autre niveau."

Il ne vous reste plus quà vous connecter et à regarder la révélation.

HTC prétend que ViveCon sera "... lévénement VR le plus important de lannée", donc vous ne voulez clairement pas manquer cela. Surtout si vous êtes fan des anciens casques HTC.

La prochaine étape de la réalité virtuelle est à venir.

Pour regarder, vous devez dabord vous inscrire ici . Lavantage de le faire est que vous aurez une chance de gagner un casque HTC VR, ce qui est certainement une raison de rester coincé.

Lévénement ViveCon doit débuter aujourdhui, mardi 11 mai, à 17h00 BST. Dans votre fuseau horaire, cela signifie ce qui suit:

New York - 12h00 HNE

San Francisco - 9h00 PDT

Taïwan - 12h00 CST

Europe - 18h00 CEST

Australie - 02:00 AEST

Lévénement entier devrait durer deux jours, mais nous nous attendons à ce que les annonces du casque se produisent tôt le premier jour.

Il est important de sinscrire pour regarder dès que possible, car les inscriptions se termineront avant le début de lévénement.

Bien que HTC nait pas officiellement annoncé ce qui était présenté à ViveCon, il a déclaré quil révélerait des casques. En outre, une fuite précédente a suggéré que la société annoncerait les versions haut de gamme Vive Pro 2 et Vive Focus 3 Business Edition. Le premier casque étant destiné aux consommateurs et le second aux utilisateurs en entreprise.

Nous nen savons pas beaucoup plus au-delà de cela, mais nous couvrirons lactualité au fur et à mesure. Malheureusement, une chose que nous savons, cest que le HTC Vive Air ne sera pas annoncé comme on le pensait auparavant. On pensait que ce casque autonome précédemment divulgué allait bientôt arriver, mais la société a clairement indiqué depuis que ce casque nest quun concept et non un appareil qui est (encore) sorti.

