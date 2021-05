HTC Vive Pro 2 et le casque autonome Vive Focus 3 dévoilés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de son événement Vivecon, HTC a dévoilé deux casques de réalité virtuelle. Le Vive Focus 3, centré sur lentreprise, et le PCVR HTC Vive Pro 2 «le meilleur de sa catégorie».

Malheureusement, il ny a aucun signe dun concurrent Oculus Quest 2 , mais ces casques fraîchement annoncés ne sont certainement pas à renifler.

Panneau IPS LCD à commutation rapide avec 2448 x 2448 pixels par œil (4896 x 2448 au total)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz et champ de vision «vrai» de 120 degrés

Configuration dobjectif à double pile avec conception de sous-pixels RVB

Réglage IPD de 57 à 72 mm

Le HTC Vive Pro 2 est susceptible de plaire à de nombreux fans des casques dorigine HTC Vive. La société revient apparemment à ses racines en créant les meilleurs appareils VR pour les joueurs sur PC et les utilisateurs B2B.

À première vue, vous seriez pardonné de penser que la société a simplement révélé le même casque, le Vive Pro 2 ressemblant beaucoup à son prédécesseur . Ce nest pas une mauvaise chose car le HTC Vive Pro dorigine était un casque fantastique, alors maintenant, la société a pris les bases brillantes de cela et les a améliorées.

Le résultat est un casque VR qui promet davoir un affichage "meilleur de sa catégorie" avec la résolution la plus élevée à ce jour - à 4896 x 2448 pixels au total (contre 2880 x 1600 pixels sur le Vive Pro dorigine). Cet écran utilise un panneau de commutation rapide LCD IPS avec une conception dobjectif à double pile qui utilise deux lentilles (pour chaque œil) redirigeant limage pour un champ de vision plus large.

Cela permet à HTC daffirmer quil a un "vrai" champ de vision de 120 degrés où les utilisateurs auront un plus grand sweet spot et une vision plus réaliste du monde qui les entoure quavec dautres casques.

Le nombre élevé de pixels, combiné au panneau LCD et au sous-pixel RVB, signifie que le HTC Vive Pro 2 ne devrait avoir pratiquement aucun effet de porte décran et fournir certains des visuels les plus impressionnants à ce jour. Cela aura cependant un prix, car vous aurez clairement besoin d une machine de jeu robuste pour faire fonctionner le casque à cette résolution.

Cependant, HTC dit avoir travaillé avec Nvidia et AMD sur "Display Stream Compression", ce qui signifie que le Vive Pro 2 peut toujours fonctionner avec des machines plus anciennes via DisplayPort 1.2. Si votre PC peut exécuter le Vive Pro original, il peut également gérer le Vive Pro 2. Bien que peut-être pas à la résolution et au taux de rafraîchissement maximaux.

Parmi les autres points forts du Vive Pro 2, citons la compatibilité avec ladaptateur sans fil Vive, le Facial Tracker et le Vive Tracker 3.0 qui permettent le suivi de «tout», y compris le suivi de tout le corps.

HTC dit que le HTC Vive Pro 2 fonctionnera également avec les contrôleurs Knuckle de Valve ainsi que les contrôleurs de lentreprise.

Le Vive Pro 2 est vendu sous deux formes:

Juste le casque (pour les mises à niveau qui possèdent déjà le HTC Vive ou Vive Pro) - les précommandes pour cette ouverture le 11 mai avec les commandes expédiées le 3 juin. Si vous arrivez tôt, vous pouvez lobtenir à un prix réduit de 659 £, 749 $ ou 739 €.

Kit complet comprenant le casque, la station de base 2.0 et les contrôleurs Vive Wand v2 - disponible le 4 juin pour 1299 £, 1399 $ ou 1399 €.

Processeur Snapdragon XR2

4896 x 2448 pixels (le double de celui du Quest 2)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz avec la promesse de labsence de fantômes

Conception dobjectif à double pile FOV à 120 degrés, IPD de 57 mm à 72 mm

Écrans faciaux et piles remplaçables

Parallèlement au Vive Pro 2, HTC a également révélé le Vive Focus 3 autonome. Il sagit dun autre casque VR autonome de la société conçu pour un usage professionnel et un suivi du Vive Focus Plus.

Ce casque VR sans fil contient une grande partie de la même technologie décran que le Vive Pro 2 avec un écran capable de 2,5K par œil et le même panneau LCD et la même conception dobjectif. Cela signifie des visuels nets et attrayants, mais dans un format portable.

Le Vive Focus 3 utilise le processeur Snapdragon XR2 de Qualcomm et a été optimisé pour fonctionner à des performances maximales aussi longtemps que possible. Bien quil soit intéressant de noter quil a un taux de rafraîchissement de 90 Hz par rapport au 120 Hz du Vive Pro 2, le Focus 3 devrait toujours être un kit impressionnant.

Il est conçu pour les entreprises et la visualisation VR avec une construction en alliage de magnésium léger qui le rend plus solide, plus léger et plus durable. Le casque est doté dune batterie amovible censée durer 2 heures, avec une charge à 50% en 30 minutes pour un coup de pouce si vous en avez besoin ou la possibilité dacheter plus de batteries pour continuer à fonctionner.

Il existe également de nouveaux contrôleurs Vive Focus qui offrent des batteries intégrées rechargeables avec USB-C et capables dune utilisation jusquà 15 heures.

Le Vive Focus 3 arbore quatre caméras de suivi à lenvers. Comme dautres casques, ces caméras permettent un suivi facile des mouvements des utilisateurs, mais HTC dit que les données sont stockées sur le casque, cryptées et gardées privées.

Cest cette politique de confidentialité qui signifie que HTC est peu susceptible de sortir le Vive Focus 3 (ou un autre casque) comme alternative à Quest 2 pour le consommateur moyen. Comme la technologie du casque nest pas bon marché et que la société dit quelle ne peut pas rivaliser avec les prix dOculus avec le casque Quest 2, Facebook est capable de traiter lutilisateur final comme le produit et de récupérer de la valeur en vendant des publicités. Quelque chose que HTC ne fera pas.

Pour les entreprises cependant, le Vive Focus 3 devrait être une excellente option avec divers services Vive à portée de main pour que les utilisateurs puissent en tirer le meilleur parti. Il existe lApp Store Vive Business avec plusieurs applications et programmes de nombreux fournisseurs pour fournir les bons services. Ainsi que Vive Sync, qui permet des choses comme PowerPoint dans la réalité virtuelle et les salles de réunion virtuelles. Vous bénéficiez également de six mois gratuits avec le casque.

HTC voit de grandes choses pour la RV dans le monde des affaires, lutilisation actuelle montrant déjà de grandes améliorations en matière de réduction des coûts et defficacité avec des choses comme la conception, la formation et léducation. Lavenir de la réalité virtuelle est certainement intéressant.

Le Vive Focus 3 sera en vente le 27 juin 2021 pour 1060 £. Apprenez-en plus ici .

Écrit par Adrian Willings.