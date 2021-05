HTC pourrait annoncer deux nouveaux casques Vive VR à ViveCon 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC pourrait dévoiler non pas un mais deux casques Vive VR ce mois-ci.

La société a récemment annoncé les dates du prochain événement ViveCon, qui se déroulera du 11 mai au 12 mai 2021. Dans la perspective de cet événement, elle a également commencé à taquiner un nouveau casque VR. Il a même dévoilé des Vive Trackers mis à jour et un accessoire de suivi du visage. Maintenant, le protocole a affirmé que HTC utilisera ViveCon 2021 pour dévoiler une paire de casques VR. Appelés Vive Pro 2 et Vive Focus 3 Business Edition haut de gamme, ils seraient plus destinés à lentreprise.

HTC Vive a apparemment eu du mal dans lespace grand public ces derniers temps, ses offres de casques les plus récentes nétant pas à la hauteur de la popularité de lOculus Quest et du Valve Index, mais nous sommes toujours impatients de voir ce que lentreprise attend.

Il ny a eu aucune fuite, y compris les spécifications ou les images, concernant lun ou lautre des casques Vive jusquà présent, on ne sait donc pas encore sils seront connectés et nécessiteront un PC ou des casques autonomes et sans fil tels que le Quest 2. Le protocole a récemment déclaré les casques. ont fait surface dans les documents de lentreprise et ont même été momentanément répertoriés sur le site e-commerce européen Alzashop. Ces listes ont depuis été supprimées, mais les observateurs aux yeux daigle ont quand même réussi à glaner les prix.

Le Vive Focus 3 Business Edition était au prix de 1474 € (1771 $), tandis que le Vive Pro 2 était coté à 842 € (1012 $).

Si vous avez besoin de plus de preuves que plus dun casque Vive sera dévoilé à ViveCon, la propre page Web de HTC pour lévénement invite les fans à «prendre place au premier rang de lévénement VR de lannée alors que HTC VIVE dévoile des casques VR révolutionnaires , logiciels et plates-formes pour faire passer votre expérience à un autre niveau ".

Écrit par Maggie Tillman.