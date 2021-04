HTC taquine un nouveau casque VR aux côtés de lannonce de Vivecon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC a annoncé les dates du prochain événement Vivecon, qui aura lieu les 11 et 12 mai.

Dans la perspective de cet événement, la société a commencé à taquiner un nouveau casque VR.

Récemment, HTC a taquiné et dévoilé des Vive Trackers mis à jour et un accessoire de suivi du visage. À ce moment-là, il a également parlé (vaguement) de projets pour un nouveau casque de réalité virtuelle à un moment donné cette année. Maintenant, il semble que nous en saurons bientôt plus. Surtout avec Vivecon dans moins dun mois.

Marquez vos calendriers. pic.twitter.com/02OMyZ3daR - HTC VIVE (@htcvive) 12 avril 2021

La société sest tournée à la fois sur Twitter et sur son propre blog pour laisser tomber des indices et susciter lenthousiasme pour un nouveau casque. Et bien que les clichés ne donnent pas grand-chose dans les taquineries actuelles, au moins nous savons que quelque chose va bientôt arriver.

Maintenant que les accessoires ne vous gênent plus, passons aux choses sérieuses. pic.twitter.com/OxIVCVQYk5 - HTC VIVE (@htcvive) 9 avril 2021

Le président chinois de HTC Vive, Alvin Wang Graylin, a tweeté une vue similaire du casque avec les hashtags #XR #VR et #Vive. Cela suggère quil y a plus dans le nouveau casque quune pure expérience VR. Peut-être que nous pourrions voir des éléments de réalité mixte ou de réalité augmentée cette fois-ci.

Certains ont pris lexpression "... passons aux choses sérieuses" dans le Tweet officiel comme un signe quil sagit dun autre casque commercial de HTC. Graylin a également déclaré précédemment que le nouveau casque de la société ne serait pas un concurrent dOculus Quest 2 , mais quil serait son autonome de nouvelle génération et quil "... va être un excellent produit".

HTC Vive a apparemment eu du mal dans lespace grand public ces derniers temps, ses offres de casques les plus récentes ne répondant pas à la popularité de lOculus Quest et du Valve Index, mais nous sommes toujours impatients de voir ce qui va suivre.

Écrit par Adrian Willings.