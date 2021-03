Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HTC a officiellement annoncé une version de nouvelle génération de son HTC Vive Tracker (maintenant surnommé 3.0) et le très populaire Facial Tracker qui se clipse au bas dun casque.

Le Facial Tracker est un accessoire qui est maintenant disponible dans le commerce pour la première fois. Il suit 38 mouvements du visage, lisant les mouvements des lèvres, de la mâchoire, des dents, de la langue, du menton et des joues dun utilisateur.

Il utilise un système à double caméra qui suit à 60 Hz et a un temps de réponse inférieur à 10 ms, ce qui permet au logiciel de traduire les mouvements en graphiques en temps réel. Un illuminateur infrarouge assure un suivi précis même dans des conditions de faible éclairage.

Lappareil est spécialement conçu pour se fixer au Vive Pro .

Le Vive Tracker 3.0 est la dernière version de lappareil de type rondelle que vous pouvez porter ou coller à différents objets afin de les suivre avec précision en temps réel. Il est compatible avec le suivi SteamVR 2.0 et 1.0, et tous les casques basés sur SteamVR, pas seulement le Vive Pro.

Le nouveau modèle est plus petit et plus léger quavant, et a une durée de vie de la batterie améliorée, permettant jusquà sept heures dutilisation continue sur une seule charge.

Le Facial Tracker et le Vive Tracker 3.0 sont maintenant disponibles au prix de 129 £ / 129 $ chacun.

Écrit par Rik Henderson.