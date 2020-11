Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le HTC Vive Cosmos est un casque VR intéressant avec un suivi à lenvers, une conception de plaque frontale modulaire et un écran de 2880 x 1700 pixels.

Nous avons vraiment apprécié le HTC Vive Cosmos et son frère de suivi plus précis, le Vive Cosmos Elite, lorsque nous les avons examinés, mais beaucoup peuvent être découragés par le prix.

Si vous êtes lun de ces joueurs, vous serez heureux dapprendre que le Black Friday vient à la rescousse. Vous pouvez obtenir 100 £ / 100 $ de réduction sur lun de ces casques et faire une bonne affaire.

squirrel_widget_168090

Pendant la période du Black Friday, le HTC Vive Cosmos standard est disponible à lachat avec une réduction intéressante. Cest un excellent casque confortable à porter, capable grâce à des spécifications haut de gamme et une excellente alternative à lOculus Rift S.Avec des caméras de suivi à lenvers, il est beaucoup plus facile à installer que les précédents casques Vive et plus facile à utiliser aussi .

Les visuels brillants ne sont quun des arguments de vente de ce casque de HTC. Les autres points forts incluent des haut-parleurs intégrés, une conception de visière rabattable et une façade modulaire qui le rend plus évolutif à lavenir.

squirrel_widget_235461

Lune des améliorations potentielles du Cosmos standard est la plaque frontale Elite qui ajoute un suivi supérieur lorsquil est combiné avec les stations de base Vive. Le Cosmos Elite est un package complet qui comprend tout ce dont vous avez besoin et vous offre la meilleure expérience de jeu en réalité virtuelle. Cest un peu plus compliqué à configurer, mais cest le choix du joueur sérieux en VR.

Et avec les offres Black Friday, cest aussi 100 £ / 100 $ de moins que la normale.

Donc, si vous observez le Vive Cosmos depuis un moment, le moment est venu de faire une bonne affaire.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Adrian Willings.