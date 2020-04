HTC Vive Sync est un nouvel outil de réunion virtuel gratuit pour des réunions plus productives

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HTC a lancé une nouvelle plateforme de collaboration et de réunion à distance conçue pour aider les collègues à se connecter et à travailler plus efficacement.

Vive Sync est conçu pour permettre à jusquà 30 personnes de se rencontrer en même temps, quil sagisse de présentations à distance, de discussions en classe ou de réunions créatives plus pratiques.

Avec tout le monde travaillant à distance et utilisant des services comme Zoom et Teams, il est logique que plus de services apparaissent, mais Vive Sync est destiné à être plus utile.

Vive Sync permet non seulement aux gens de se rencontrer, mais possède également des fonctionnalités que vous attendez de la réalité virtuelle, comme le suivi complet du corps. Cela signifie que vous pouvez non seulement utiliser des avatars personnalisés, mais aussi communiquer via le langage corporel et travailler également sur du contenu 3D dans lespace VR.

Les fichiers FBX, OBJ et les ensembles dactifs Unity peuvent tous être téléchargés et utilisés dans Vive Sync, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent également partager et examiner les créations au cours de la réunion.

Les fonctionnalités incluent actuellement la révision des modèles 3D, la prise de notes de synthèse vocale, les capacités de dessin et dannotation 3D et la prise en charge du partage de fichiers OneDrive, y compris des vidéos, des PDF et des présentations sur le grand écran de la salle de réunion VR.

Si les gens utilisent le Vive Pro Eye, le suivi oculaire présenté sur ce casque peut également être intégré à la réunion. Tout cela signifie que vous pouvez non seulement vous engager plus naturellement avec les gens lors de la réunion, mais aussi travailler plus efficacement et plus efficacement.

Vive Sync est gratuit à essayer en version bêta, donc si vous avez un casque VR approprié, vous pouvez lessayer maintenant.