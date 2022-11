Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous aimez la réalité virtuelle et que vous êtes à la recherche d'un excellent casque VR, nous avons une offre à ne pas manquer !

Le casque VR HP Reverb G2 est actuellement une aubaine absolue pour le Black Friday. Il s'agit d'un casque haut de gamme dont le prix normal est de 599 $, mais qui est maintenant à moitié prix lorsqu'il est acheté directement auprès de HP.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ce rabais rend le HP Reverb G2 plus abordable que le Meta Quest 2. Donc, si vous avez déjà un PC de jeu et que vous êtes à la recherche d'une bonne affaire en matière de RV, ce produit pourrait bien valoir la peine d'être saisi.

Le Reverb G2 est un vrai gagnant dans différents domaines. Il possède des "lentilles de pointe" conçues par Valve, un écran très net avec des visuels impressionnants qui incluent une résolution de 2160 x 2160 par œil, avec un champ de vision de 114 degrés et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Ce casque est inhabituel car il offre une réalité mixte en plus de la réalité virtuelle. Vous bénéficiez donc du meilleur des deux mondes. Le tracking Inside-out facilite l'installation et l'utilisation du casque, qui s'est avéré confortable et performant pour les jeux. Tant que vous avez un PC suffisamment puissant pour le faire fonctionner, c'est un excellent casque.

Écrit par Adrian Willings.